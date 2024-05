‘PL-clubs kunnen bijvoorbeeld een Geertruida dan gratis bij Feyenoord oppikken’

De zaak rond Lassana Diarra kan het complete topvoetbal veranderen én ontwrichten, zo schrijft Sjoerd Mossou namens het Algemeen Dagblad. De journalist bericht dat ‘een nieuw soort Bosman-arrest’ behoorlijk dichtbij is, hetgeen enorme gevolgen kan hebben voor het huidige transfersysteem. Het Europese hof zal naar verwachting komende zomer uitspraak doen over de zaak rondom Diarra.

Alle ogen zijn gericht op de tien jaar durende rechtszaak rond de Franse profvoetballer Diarra, die in 2014 zelf zijn contract verbrak bij zijn club Lokomotiv Moskou, nadat de Russische club een aantal betalingsafspraken had geschonden. Mag dat zomaar? De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de voetbalwereld.

De in 2019 gestopte Diarra leek daarna over te stappen naar het Belgische Charleroi, echter stak de FIFA hier een stokje voor. Zowel Charleroi als Diarra diende eerst een schadevergoeding van de nodige miljoenen te betalen aan Lokomotiv, vanwege het eenzijdig ontbinden van Diarra's contract. De overgang vond geen doorgang, waarna de 34-voudig international besloot een rechtszaak aan te spannen die al bijna tien jaar duurt.

De FIFA-reglementen schrijven voor dat een speler niet zomaar eenzijdig zijn contract kan opzeggen, los van welke reden daaraan ten grondslag ligt. Zo wordt voorkomen dat spelers hun contract ontbinden om vervolgens gratis naar een andere club over te stappen.

Diarra en zijn advocaat Jean-Louis Dupont stellen echter dat de transferregels van de FIFA haaks staan op de EU-wetgeving inzake vrij verkeer van personen en het mededingingsrecht. Dupont is allesbehalve onbekend. Hij was in 1995 betrokken bij het historische Bosman-arrest. Clubs mochten door dit arrest niet langer een transfersom opeisen voor voetballers van wie het contract afliep.

Na een jarenlange juridische strijd wordt er komende zomer een uitspraak verwacht in de zaak rondom Diarra. Er is al een conclusie van de advocaat-generaal. In de meeste gevallen volgt het Hof de conclusie van de advocaat-generaal. De Poolse advocaat-generaal Szpunar is in zijn conclusie scherp voor de transferregels van de FIFA en gaf Diarra op veel punten gelijk.

Reactie Dupont

Diarra’s advocaat Dupont reageerde ruim een week geleden schriftelijk tegenover de Belgische krant. “Wij verwelkomen de conclusies van de advocaat-generaal en hopen dat het komende arrest van het Hof van Justitie in die lijn zal liggen. Het zal dan een nieuwe en essentiële mijlpaal vormen in de modernisering van het voetbalbestuur binnen de EU (en misschien ook daarbuiten), door de sociale partners, de spelersvakbonden en de clubvakbonden eindelijk toe te staan hun arbeidsverhoudingen te reguleren. Deze zaak zal een einde maken aan de mensonterende praktijk van de mensenhandel in spelers.”

Enorme gevolgen

Mossou stelt in zijn achtergrondverhaal voor hetdat er best wat voor te zeggen valt dat voor voetballers dezelfde regels zouden moeten gelden als voor doorsnee werknemers. Mocht het Hof van Justitie het advies van advocaat-generaal Szpunar volgen - en die kans is dus zeer reëel - kan dit een gigantisch effect hebben op het huidige voetbal.

“Een speler van pakweg Sparta kan dan theoretisch eenzijdig zijn contract ontbinden en zomaar overstappen naar Ajax. En hoe machtig wordt dan de rijke Premier League wel niet: ze hoeven dan niet eens meer een transfersom te betalen om bijvoorbeeld Lutsharel Geertruida op te pikken”, schrijft Mossou.

