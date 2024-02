Schreuder wilde Feyenoord-uitblinker naar Ajax halen: ‘We hebben gepusht’

Alfred Schreuder heeft vorig seizoen een poging gewaagd om Thomas Beelen naar Ajax te halen, zo zegt hij in gesprek met Voetbal International. De 22-jarige verdediger van Feyenoord was in beeld toen hij nog bij PEC Zwolle speelde. Ook Tottenham Hotspur-revelatie Micky van de Ven, destijds verdediger van VfL Wolfsburg, stond op het lijstje, maar de Oranje-international bleek uiteindelijk te duur.

Ahmetcan Kaplan maakte afgelopen zondag tegen AZ (2-0 nederlaag) pas zijn eerste minuten in de hoofdmacht van Ajax. Schreuder pikte hem als trainer van de Amsterdammers in de zomer van 2022 voor 10 miljoen euro op bij Trabzonspor.

Schreuder weet nog goed waarom hij Kaplan wilde hebben. “Hij was en is een groot talent waar toen veel interesse in was. We haalden hem voor de toekomst omdat we in Calvin Bassey een speler zagen die snel voor veel geld verkocht kon worden aan een club in de Premier League.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Kaplan was echter niet de enige verdediger die op Schreuders lijstje stond. “We wilden Kaplan halen voor de toekomst, net als Thomas Beelen. Die konden we in de winterstop overnemen van PEC Zwolle omdat de kans groot was dat Jurriën Timber weg zou gaan. We hebben gepusht voor Thomas, maar uiteindelijk is dat niet gelukt.” Beelen maakte de afgelopen weken indruk in de defensie van Feyenoord.

Ajax was gedurende het tijdperk van Schreuder geïnteresseerd in meerdere verdedigers, maar Kaplan bleek op financieel vlak de beste optie. “Andere opties waren toen niet beschikbaar voor ons. We hadden bijvoorbeeld interesse in Micky van de Ven, maar die bleek te duur.”

Razendsnelle ontwikkeling

Inmiddels speelt Beelen in De Kuip, waar hij de afgelopen weken een razendsnelle ontwikkeling doormaakte. Feyenoord tikte afgelopen zomer 2,7 miljoen euro neer voor de diensten van de centrumverdediger. In Rotterdam-Zuid ligt hij nog tot medio 2027 vast.

Met Beelen lijkt Feyenoord de opvolger van aanvoerder Gernot Trauner reeds in huis te hebben. Tot dusver speelde de mandekker 771 minuten in de hoofdmacht van Feyenoord, verdeeld over 14 officiële optredens. In de wedstrijden die Beelen speelde, had hij slechts drie overtredingen nodig.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties