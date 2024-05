Sterkhouder Real Madrid raakt geblesseerd: CL-finale en EK komen in gevaar

Aurélien Tchouaméni heeft in de aanloop naar de seizoensontknoping een blessure opgelopen. In de halve finale van de Champions League hield de middenvelder van Real Madrid het een uur vol, maar kon daarna toch niet verder. Ook Serge Gnabry werd voortijdig gewisseld wegens een blessure. Hij zal dit seizoen niet meer in actie komen voor Bayern München.

Na een zinderende ontknoping won Real Madrid woensdag met 2-1 van Bayern München, waardoor het de Champions League-finale bereikte. Gnabry had geen aandeel meer in het late spektakelstuk, daar hij in de eerste helft geblesseerd het veld moest verlaten. Ook Tchouaméni werd er dus na een uur vanaf gehaald.

Blessure Gnabry

Na afloop bleek dat het bij Gnabry om eenzelfde dijbeenblessure ging als waar hij eerder dit seizoen al last van had. “Het is dezelfde dijblessure. Ik denk dat het wel even kan gaan duren voordat hij weer terug is", zei zijn trainer Tuchel na afloop van de wedstrijd.

Het is dit seizoen al de vijfde blessure voor Gnabry. Dit seizoen kampte hij vooral met veel spierblessures en daardoor kwam de Duitser tot dusver slechts in twintig wedstrijden in actie dit seizoen.

Zijn blessure zal ook bondscoach Julian Nagelsmann zorgen baren. Gnabry behoort, indien fit, toch altijd tot de vaste namen in de selectie van de Duitsers. Gnabry kwam tot dusver tot 45 interlands voor Die Mannschaft, maar zijn EK-deelname is nu hoogst onzeker. Duitsland speelt op 14 juni het openingsduel op het EK tegen Schotland.

Blessure Tchouaméni

Tchouaméni heeft een kleine breuk opgelopen in zijn voet, waardoor hij sowieso drie tot vier weken aan de kant zal staan. Ook voor de Fransman is het een terugkerend probleem, daar hij vorig najaar ook al enkele weken uit de roulatie was door een kwetsuur aan diezelfde voet.

Voor de 24-jarige Tchouaméni komt niet alleen het EK in gevaar, maar mogelijk gaat er ook een streep door de Champions League-finale voor de talentvolle middenvelder. Op 1 juni reist De Koninklijke af naar Wembley voor de enigszins verrassende confrontatie met Borussia Dortmund.

Het is maar de vraag of Tchouaméni tegen die tijd fit genoeg is om in actie te kunnen komen. Daarna moet bondscoach Didier Deschamps zijn EK-selectie bekendmaken. Een fitte Tchouaméni behoort altijd tot de selectie van Les Bleus.

