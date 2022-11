WK-selectie Oranje bekend: Van Gaal neemt Simons, Lang en Noppert mee

Vrijdag, 11 november 2022 om 12:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:23

Bondscoach Louis van Gaal heeft zijn 26-koppige selectie voor het WK in Qatar bekendgemaakt. Onder meer Xavi Simons, Wout Weghorst, Andries Noppert, Noa Lang en Jeremie Frimpong mogen zich opmaken voor het eindtoernooi. In totaal moesten er dertien spelers afvallen. Onder andere Jasper Cillessen, Mark Flekken en Arnaut Danjuma zien deelname aan het WK in Qatar aan hun neus voorbij gaan. Van Gaal licht om 12.55 uur zijn keuzes toe in een speciaal ingelaste persconferentie.

De afgelopen weken ging het vaak over de doelmannen. Vijf mochten hopen op een plekje onder de lat op het WK. Van Gaal heeft in zijn selectie gekozen voor drie keepers: Remko Pasveer, Justin Bijlow en Andries Noppert. Mark Flekken is net als Cillessen afgevallen. In de WK-selectie is ook een plekje ingeruimd voor Memphis Depay. De aanvaller van Barcelona liep in de vorige interlandperiode een blessure op en kwam vervolgens geen minuut meer in actie voor Barcelona, maar Van Gaal gaf al aan dat hij zo lang mogelijk een plaatsje voor Depay vrij zal houden. De keuzeheer heeft zich, nu blijkt, aan zijn woord gehouden.

Met de bekendmaking van de definitieve lijst zijn ook de officiële afvallers bekend: Brian Brobbey (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Guus Til (PSV), Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen), Sven Botman (Newcastle United), Ryan Gravenberch (Bayern München), Arnaut Danjuma (Villarreal), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg), Mark Flekken (Freiburg), Pascal Struijk (Leeds United), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Jordy Clasie (AZ) en Jasper Cillessen (NEC) blijven deze winter thuis. De Gelderlander maakte vrijdagochtend al bekend dat laatstgenoemde zeer ontstemd is over de keuze van Van Gaal.

Het Nederlands elftal start het WK met een wedstrijd tegen Senegal op 21 november. Vrijdagochtend is bekend geworden dat sterspeler Sadio Mané toch tot de WK-selectie van het Afrikaanse land behoort. De tweede groepswedstrijd is vier dagen later tegen Ecuador, waarna de groepsfase wordt afgesloten tegen gastland Qatar (29 november). Het mondiale eindtoernooi wordt op zondag 20 november geopend door Qatar en Ecuador. Nederland speelt zijn groepswedstrijden om 16.00 uur en 17.00 uur. Het tijdsverschil met Qatar bedraagt twee uur.

De volledige selectie van Oranje voor het WK:

Doelmannen: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (sc Heerenveen) en Remko Pasveer (Ajax).

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Jurriën Timber (Ajax) en Stefan de Vrij (Internazionale).

Middenvelders: Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Xavi Simons (PSV), Kenneth Taylor (Ajax), Teun Koopmeiners en Marten de Roon (beiden Atalanta).

Aanvallers: Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Royal Antwerp), Luuk de Jong (PSV), Noa Lang (Club Brugge), Wout Weghorst (Besiktas).