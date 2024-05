Joey Kooij duikt op bij Eredivisie-duel: ‘Kan toch niet waar zijn?’

Tijmen van Wissing heeft zich gestoord van de aanwezigheid van Joey Kooij bij AZ - FC Twente (2-1). De scheidsrechter was vermoedelijk in Alkmaar op uitnodiging van sponsor Elfi, waar hij een baantje heeft. "Hij moet gewoon stoppen", luidt het oordeel van de verslaggever van RTV Oost.

"Ik heb me daar zo over lopen opwinden", steekt Van Wissing van wal. "Dit kan toch niet? Die Kooij komt mij echt de strot uit. Dan zie je een shot dat hij in het stadion is, dat kan toch goddomme niet waar zijn?"

Van Wissing wordt erop gewezen dat Bas Nijhuis ook naar wedstrijden van FC Twente gaat. "Dat moet hij ook niet doen, als hij dat doet. Dat vind ik uiterst onprofessioneel. Maar Nijhuis is onprofessioneel, die moet je lekker in de KKD laten fluiten."

"Nijhuis is te veel op de zender, absoluut", meent Van Wissing. "Hij wordt overal de maat genomen dat hij te veel in beeld is. Maar Kooij gaat gewoon bij een sponsor van AZ zitten. Als hij volgende week Go Ahead moet fluiten of een concurrent van AZ, dat kan gewoon niet!"

"Je kan toch niet de supporter uithangen van AZ in de strijd om de voorronde van de Champions League. Hij zit daar vrolijk te lachen met dat pedante bekkie. Hij doet daar dingen voor een sponsor en dan gaat hij in de box zitten. Hij wil gewoon gezien worden."

Van Wissing stoort zich mateloos aan Kooij. "Scheidsrechters moeten verheven zijn boven elke twijfel. Maar hij heeft allemaal kruisverbanden in de Eredivisie. Familie van Stengs, dus hij mag Feyenoord al niet fluiten."

Wat Van Wissing betreft is het einde oefening voor Kooij. "Ik vind dat dat mee moet spelen. Als jij Feyenoord niet mag fluiten, vind ik dat je ook geen concurrenten van Feyenoord mag fluiten. Hij moet gewoon stoppen."

