‘Mislintat wil namens Borussia Dortmund voormalig Ajax-doelwit alsnog strikken’

Borussia Dortmund hoopt de gelederen te versterken met Serhou Guirassy, zo meldt Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sport. De spits van VfB Stuttgart is bezig aan een uitermate indrukwekkend seizoen in de Bundesliga en ziet dat beloond worden met interesse van de Duitse topclub. In een eerder stadium stond Guirassy in de nadrukkelijke belangstelling van Ajax.

Dat was in de zomer van 2023, toen toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat nog op zijn post in de Johan Cruijff ArenA zat. Onder meer De Telegraaf berichtte destijds over contact tussen Ajax en de aanvaller, die zelf geen oren had naar een overstap naar Amsterdam.

Het is weinig verrassend dat Dortmund nu bij Guirassy uitkomt. In het Signal Iduna Park is Mislintat namelijk sinds 1 mei teruggekeerd en bekleedt hij de functie van technisch directeur.

De Duitser komt daarmee voor een derde keer uit bij de man uit Guinea, die door Mislintat ook al naar Stuttgart werd gehaald. Dit seizoen beleeft Guirassy op 28-jarige leeftijd zijn definitieve doorbraak in een top 5-competitie.

In 26 Bundesliga-duels was de aanvalsleider goed voor 25 doelpunten. Daarmee heeft hij een enorme bijdrage aan de derde plek die Stuttgart momenteel bezet in de competitie. Met nog twee wedstrijden voor de boeg zijn die Schwaben reeds verzekerd van een Champions League-ticket en kunnen zij zelfs nog tweede eindigen.

Guirassy draagt sinds de zomer van 2022 het shirt van Stuttgart, dat hem overnam van het Franse Stade Rennes. In Baden-Württemberg wist hij 41 maal te scoren in 56 wedstrijden.

Bij Dortmund moet Guirassy mogelijk de concurrentiestrijd aangaan met Niclas Füllkrug en Sébastien Haller. De Duitser is dit seizoen spits nummer één onder trainer Edin Terzic, terwijl de Ivoriaanse voormalig Ajacied het vooral moet hebben van invalbeurten. Een vertrek van Haller lijkt, gezien zijn gebrek aan speeltijd en de interesse van Dortmund in Guirassy, niet ondenkbaar.

