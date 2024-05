Vitesse-overname Parry definitief van de baan na uitspraak beroepscommissie

De Common Group van Coley Parry wordt definitief niet de nieuwe eigenaar van Vitesse. De beroepscommissie van de KNVB heeft dinsdag aan de club kenbaar gemaakt dat het beroep van Vitesse, aangaande de aandelenoverdracht aan de Common Group, ongegrond is verklaard. Dat melden de Arnhemmers middels een persbericht.

Daarmee komt er definitief een streep door de overname van Parry, al gingen er in Arnhem al weinig mensen meer vanuit dat de Amerikaan de club in handen zou krijgen.

Maandag heeft de beroepszaak plaatsgevonden in Zeist. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden waarin de club zich bevindt, had Vitesse kenbaar gemaakt het op prijs te stellen om zo snel als mogelijk een verkorte uitspraak van de beroepscommissie te ontvangen.

Oftewel, een spoedige beslissing op het beroep, zonder de uitwerking van de overwegingen. Daar is dinsdag gehoor aan gegeven.

Vitesse verwacht binnen drie weken een onderbouwd vonnis te ontvangen van de beroepscommissie. De club laat weten 'nog in beraad te treden met betrekking tot het vervolgtraject'. De aanstaande Eredivisie-degradant had het beroep aangespannen, omdat de club met Parry contractueel had afgesproken er alles aan te zullen doen om de overname voor elkaar te krijgen. In werkelijkheid wilde Vitesse al enige tijd niet meer verder met de Common Group.

Daarmee is het hoofdstuk-Parry nog altijd niet afgesloten voor Vitesse. De zakenman heeft miljoenen in de club gepompt en is niet van plan deze schulden kwijt te schelden.

Daarnaast wil Parry betrokken worden bij het vinden van een nieuwe eigenaar. Op die manier hoopt hij financieel zo goed mogelijk uit de gefaalde overname te komen.

