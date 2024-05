Jeremain Lens kondigt live op televisie het einde van zijn carrière aan

Jeremain Lens hangt na de huidige voetbaljaargang zijn kicksen aan de wilgen. De 36-jarige aanvaller is momenteel actief bij FC Versailles op het derde niveau van Frankrijk en dat zal zijn laatste club zijn. Lens kondigde het nieuws persoonlijk aan bij RTL 7 voorafgaand aan het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund.

"Ik heb besloten om na dit seizoen te stoppen met voetbal", zegt de voormalig Oranje-international. "Ik leef er al een tijdje naar toe, maar voor de mensen die het nog niet wisten weten zij het nu ook."

"Ik heb er vrede mee. Ik heb een mooie carrière gehad, ik heb bij mooie clubs mogen spelen, ik heb een WK kunnen spelen, ik ben kampioen geworden in bepaalde landen. Ik kijk met veel plezier terug op mijn carrière, zeker weten."

Op het WK in Brazilië van 2014 behoorde Lens tot de selectie van het Nederlands elftal. Het was de enige eindronde waarop de buitenspeler actief was. Hij kwam tot vier optredens tijdens het toernooi waar Nederland de bronzen medaille won. In totaal speelde Lens 34 interlands, waarin hij goed was voor 8 assists.

In Nederland genoot de rechtsbuiten zijn opleiding achtereenvolgens bij Ajax, Almere City en AZ. De Alkmaardes verhuurden Lens aan NEC, alvorens hij in het AFAS Stadion een transfer naar PSV verdiende.

In 2013 maakte hij de overstap van Eindhoven naar Oekraïne. Via Dinamo Kiev, Sunderland, Fenerbahçe, Besiktas en Fatih Karagümrük belandde Lens in 2022 bij Versailles.

Vermoedelijk speelt hij op 17 mei zijn laatste profwedstrijd. Lens neemt het dan met zijn werkgever op tegen FC Sochaux.

