Koeman: ‘Hun belang voor het team is reden om ze niet af te schrijven’

Ronald Koeman weigert Frenkie de Jong en Memphis Depay af te schrijven voor het EK. Beide Oranje-internationals kampen momenteel met een blessure en voeren een race tegen de klok om bij de start van het Europees kampioenschap aanwezig te zijn. Koeman vindt het te vroeg om nu al conclusies te trekken.

"Het is te voorbarig nu al een streep door hun naam te zetten", citeert het Algemeen Dagblad uit de mond van de bondscoach. De Jong viel afgelopen zondag uit met een enkelblessure in de Clásico tegen Real Madrid. De middenvelder mist de rest van het seizoen.

In de blessuretijd van de eerste helft schreeuwde De Jong het uit van de pijn na een duel met Federico Valverde om de bal. Hij moest direct vervangen worden. De Jong was net hersteld van een blessure die hem circa zes weken aan de kant hield.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Zo'n hersteltijd is altijd moeilijk in te schatten", aldus Koeman. "Het is nu veel te vroeg om daar al conclusies aan te verbinden. Laten we eerst eens drie weken wachten om te kijken hoe Frenkie zich herstelt. Daarna is er nog genoeg tijd om beslissingen te nemen."

Depay raakte op 6 april geblesseerd tijdens de training van Atlético Madrid en kwam sindsdien niet meer in actie. De aanvaller moest zich volgens Spaanse media per brancard van het veld laten dragen.

Wat Koeman betreft is het geen probleem als De Jong en Memphis zonder ritme afreizen naar het EK. "Memphis maakte dat al op het laatste WK mee, en Frenkie is een speler die zijn belang allang bewezen heeft; hij zal er staan zodra hij fit is, en wij weten dan wat we aan hem hebben."

Bijkomend voordeel voor Koeman is dat hij 26 spelers mee mag nemen, waar eerder sprake was van maximaal 23 spelers. De bondscoach van Oranje maakte zich zelf hard voor die verandering. "Dat biedt ruimte om ook een twijfelgeval mee te nemen naar Duitsland", besluit hij.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties