Schalke 04 handhaaft zich middels klinkende zege in de 2. Bundesliga

Schalke 04 heeft zich dinsdagavond verzekerd van nog een jaar in de 2. Bundesliga. De gevallen topclub won de uitwedstrijd tegen VfL Osnabrück overtuigend met 0-4 en is niet meer in te halen door de achtervolgers. Osnabrück degradeert door de nederlaag juist uit de 2. Bundesliga.

Het duel tussen Schalke en Osnabrück stond oorspronkelijk voor afgelopen weekend gepland, ware het niet dat de stad Osnabrück met onmiddellijke ingang een schriftelijk bevel uitvaardigde om het Bremer Brücke-stadion niet langer te gebruiken.

Concreet is dat te wijten aan structurele gebreken in de constructie van het dak van het stadion en de daarmee samenhangende veiligheidsrisico's. Het onderkomen van de nummer laatst van de 2. Bundesliga zal eerst grondig onderzocht en gerenoveerd moeten worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Aangezien het vanwege wettelijke voorschriften niet mogelijk was om de wedstrijd op het reguliere moment af te laten werken, werd besloten het duel te verplaatsen naar dinsdagavond met een andere speellocatie. Het duel werd daarom afgewerkt in het stadion van Sankt Pauli.

Bijzonderheden

Bij Schalke verschenen met Thomas Ouwejan en Steven van der Sloot twee Nederlanders aan de aftrap. Zij zagen hoe al na vijf minuten een 0-2 voorsprong werd genomen. Met amper twee minuten op de klok zorgde Keke Topp op aangeven van Simon Terrode voor de 0-1.

Schalke draaide de duimschroeven meteen stevig aan en kwam al snel op een 0-2 voorsprong. Ron Schallenberg onderschepte de bal op het middenveld, waarna hij Kenan Karaman in staat stelde om de marge te verdubbelen.

Ook na rust was het Schalke wat de klok sloeg. Na slecht uitverdedigen van Osnabrück schoot Assan Ouedraogo raak in de korte hoek voor de 0-3. Het slotakkoord, een kwartier voor tijd, kwam opnieuw van de voet van Topp.

Scoreverloop

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

2' 0-1 Keke Topp (assist Simon Terrode)5' 0-2 Kenan Karaman (assist Ron Schallenberg)65' 0-3 Assan Ouedraogo (assist Paul Seguin)75' 0-4 Keke Topp (assist Paul Seguin)