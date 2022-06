Haller-miljoenen moeten Ajax geen ‘superduo’, maar ‘supertrio’ opleveren

Maandag, 20 juni 2022 om 09:21 • Tom Rofekamp

Ajax heeft de aanwending van de miljoenen die Sébastien Haller moet opleveren al bepaald. Volgens De Telegraaf willen de Amsterdammers het geld gebruiken om het supertrio Steven Bergwijn, Brian Brobbey en Owen Wijndal binnen te halen. Voetbal International wilde zondag nog niet verder gaan dan de namen van de twee eerstgenoemden. Naast het trio moet er ook een jonge spits gekocht of gehuurd worden, die achter Brobbey in de pikorde komt te staan.

Ajax zet volgens De Telegraaf in op een transfersom van 40 miljoen euro voor Haller, daar eerder nog melding werd gemaakt van een bedrag dat twee miljoen lager was. Het eerste bod van Borussia Dortmund, dat 33 miljoen bedroeg, werd al van tafel geveegd in Amsterdam. Samen met de startpremie in de Champions League (40 miljoen) en de transfersom voor Ryan Gravenberch (18,5 miljoen, kan door bonussen oplopen naar 24 miljoen) moeten 'de Haller-miljoen' de komst van Bergwijn, Brobbey en Wijndal binnenhalen. Met name de concretisering van de interesse in laatstgenoemde is nieuws te noemen.

Ajax-watcher Mike Verweij bevestigde half mei nog de serieuze interesse van Ajax in Wijndal, dat 'wakker geschrokken zou zijn' van de concurrentie. De linksback van AZ kan onder meer rekenen op interesse van Juventus, Napoli, Everton en Sevilla. Collega van Verweij bij De Telegraaf Valentijn Driessen meent echter dat Wijndal alles behalve de eerste keus is van Ajax. "Je voelt aan alles dat Ajax niet wil", zei Driessen afgelopen week. Wijndal zelf zou elk van zijn alternatieven willen laten vallen voor een overstap naar Amsterdam.

Het feit dat Alfred Schreuder de elfvoudig Oranje-international graag aan zijn selectie wil toevoegen verandert de zaak echter. De vraagprijs van Wijndal (tien miljoen euro) en zijn salariseisen zijn Ajax bekend. Van Nicolás Tagliafico, naast Daley Blind de enige 'pure' optie op linksback in de huidige selectie van Schreuder wordt verwacht dat hij deze zomer vertrekt, al ligt er nog geen concrete aanbieding op tafel.

Brobbey en Bergwijn

Ook lijkt de komst van Bergwijn met de dag dichterbij te komen. Algemeen directeur Edwin van der Sar en financieel directeur Susan Lenderink hebben van de raad van commissarissen toestemming gekregen om het bod op de aanvaller van Tottenham Hotspur te verhogen. De gesprekken zijn in volle gang en er is al een akkoord met Bergwijn op hoofdlijnen. Er moet voor de geboren Amsterdammer zelf echter wel snel vaart achter de transfer komen, daar er veel clubs geïnteresseerd zijn in zijn diensten.

Brobbey zit op zijn beurt nog in de wachtkamer tot zijn eigenlijke broodheer RB Leipzig eruit komt met Ajax. Die Roten Bullen vragen naar verluidt achttien miljoen euro voor de spits, maar het technisch duo Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar verwacht niet voor minder geld een aanvalsleider met dergelijke kwaliteiten te kunnen halen. De hoofdprijs voor Haller moet in dat opzicht uitkomst bieden. De huur of koop van een extra jonge spits moet zorgen dat er geen gaten in het aanvalsbestand komen te ontstaan.