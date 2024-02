Owen Wijndal komt met verwijt aan Sven Mislintat: ‘Lijkt me een kleine moeite’

Owen Wijndal wil nog altijd slagen in de Johan Cruijff ArenA, zo laat de 24-jarige linksback blijken in een uitgebreid interview met fanmedium Ajax Showtime. De elfvoudig international van Oranje speelt dit seizoen op huurbasis voor Royal Antwerp, maar keert over vier maanden in principe terug naar Amsterdam.

Wijndal beleefde in 2023 een moeilijke zomer. “Je hebt zelf in je hoofd wel wat er gaat gebeuren bij Ajax. Ik wilde natuurlijk spelen bij Ajax. Dat was mijn eerste intentie. Toen haalde Ajax Ávila op bij Antwerp. Het is ook niet erg als er concurrentie komt. Die wil ik echt wel aangaan. Ik wilde blijven en laten zien dat ik in de basis hoor. Op de laatste dag van de transferperiode kwam er echter nog een linksback. Sosa kwam van Stuttgart.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De komst van de Kroaat veranderde de zaak. “Toen dacht ik van: had mij dat even gezegd. Ik weet ook wel dat dat niet verplicht is, maar als je elkaar haast iedere dag ziet, kon je wel zeggen: ‘Owen, we zijn bezig om nog een linksback te halen, het is misschien handig als je verder kijkt’. Dat zou ik wel hebben gewaardeerd, maar zo is het niet helemaal gegaan”, blikt Wijndal terug.

Wijndal betreurt de handelwijze van de ontslagen technisch directeur Sven Mislintat. “Ik zag Sven denk ik drie of vier keer per week. Stel dat jij bij een bedrijf werkt en je ziet je baas meerdere keren per week. Hij haalt vervolgens iemand die hetzelfde werk doet als jij. Dan denk je al: hmm, oke. En op de laatste dag voordat je een andere baan kunt zoeken, haalt je baas nog iemand voor jouw functie. Op een gegeven moment hoef jij dan je baan niet meer te doen, want die andere twee doen dat. Dan had je het toch gewoon kunnen zeggen?”

De linkspoot begrijpt daar niets van. “Helemaal als je elkaar zo vaak ziet, lijkt me dat een kleine moeite. Ik wilde nog steeds voor mijn kansen gaan, wil nog steeds slagen bij Ajax, want het is voor mij nog altijd de mooiste en beste club, maar dat het zo liep, is jammer. Al is het niet zo dat ik denk: dit is door Mislintat gekomen.” Wijndal ligt bij Ajax nog tot medio 2027 vast.

Wijndal wil zich dolgraag bewijzen in Amsterdam. “Je bent er wel mee bezig, want je gaat uiteindelijk terug naar Ajax. Het is voor mij moeilijk in te schatten hoe de situatie is. Het is niet bekend wie de trainer is. Natuurlijk wil ik terug en alles spelen, zodat ik kan laten zien wat ik kan. Dat wil ik graag bij Ajax en daarom ben ik ook naar Ajax gegaan.”

Tot dusver staat de teller voor Wijndal op 32 officiële wedstrijden als Ajacied, waarin hij 6 assists wist af te leveren. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 5,5 miljoen euro. Dat is een aanzienlijk lager bedrag dan Ajax in 2022 voor de linksback neertelde bij AZ: liefst 10 miljoen euro.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties