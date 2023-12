Van Bommel boos nadat Wijndal de wedstrijd uit wordt getrapt; Antwerp redt punt

Royal Antwerp is er op de valreep in geslaagd om een nederlaag in de Jupiler Pro League te voorkomen. De ploeg van Mark van Bommel leek door een treffer van Theo Leoni te verliezen van Anderlecht, totdat George Ilenikhena vlak voor tijd voor de eindstand tekende: 1-1. Basisspeler Owen Wijndal maakte de wedstrijd niet vol. De linksback moest gewisseld worden na een keiharde botsing met Kilian Sardella, die daarbij ook zijn been te hoog leek te planten. Het leidde tot een stevige reactie van Van Bommel, die geel kreeg.

Gyrano Kerk liet zich al snel in de wedstrijd zien. Met een snelle rush ging hij op weg naar het Brusselse doel, maar het schot van de Nederlander ging net naast. Het was een kansrijke openingsfase, want aan de andere kant kwam ook Kasper Dolberg dicht bij een treffer. De voormalig Ajacied dolde even met Toby Alderweireld, om vervolgens naast te schieten.

Vincent Janssen bevond zich plots oog in oog met Kasper Schmeichel, die reddend kon handelen bij een poging van de Nederlander. Later bleek Janssen bovendien in buitenspelpositie te hebben gestaan. Aan de andere kant was het vervolgens raak. Jean Butez flaterde door een ongevaarlijke voorzet van Sardella uit zijn handen te laten glippen, waardoor Leoni de bal zomaar in een leeg doel kon koppen: 0-1.

Aiiii, keeper ?? Na een flinke blunder van Antwerp-doelman Butez weet Leonie te profiteren voor Anderlecht: 0-1 ??#ZiggoSport #ProLeague #ANTAND pic.twitter.com/Gq7Rb0J8Q6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 17, 2023

Antwerp was zeker niet minder dan Paars-Wit en bleef kansen creëren. Na een fraaie pass van Janssen ging Kerk alleen op Schmeichel af, die redding kon brengen door een matige eerste aanname van de aanvaller. Janssen was even later opnieuw belangrijk, door Jurgen Ekkelenkamp een prima schietkans te bieden. Ook de middenvelder slaagde er niet in om Schmeichel te passeren.

Vlak voor rust was de wedstrijd voor Wijndal voorbij. Sardella kwam hard in bij Wijndal, die daarna verzorging nodig had. Van Bommel was boos en kreeg daarop geel te zien. De oefenmeester zag dat Wijndal niet meer verder kon en koos voor Jelle Bataille als zijn vervanger.

Vlak na rust kwam Anderlecht dicht bij de 0-2, ware het niet dat Anders Dreyer zijn schot van net buiten de zestien tegen de paal zag belanden. Toch was Antwerp ook na rust de bovenliggende partij, al zat het de ploeg niet mee. Zo mikte Bataille niet genoeg naar de hoek, schoot Janssen via teamgenoot Chidera Ejuke naast en raakte ook Michel-Ange Balikwisha niet langs Schmeichel.

Vlak voor tijd was de verdiende gelijkmaker alsnog daar voor the Great Old. Ejuke zette vanaf rechts voor tot bij Alderweireld, die de bal niet goed raakte. Tot zijn opluchting rolde zijn 'inzet' naar Ilenikhena, die van dichtbij raak schoot: 1-1.

Antwerp leek zelfs even op weg naar een sensationele overwinning. Mandela Keïta loste een verwoestend schot, dat buiten bereik van Schmeichel op de paal belandde. Janssen probeerde het daarna ook nog, maar zijn schot kwam niet verder dan een verdediger die zich voor de poging gooide. Anderlecht staat tweede, op acht punten van koploper Union Sint-Gillis. Nummer vier Antwerp volgt op vijf punten van Anderlecht.

