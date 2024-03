Wijndal laat zich provoceren en deelt kopstoot uit aan Hazard: direct rood

Owen Wijndal heeft zich zaterdagavond van zijn slechtste kant laten zien. In de play-off-wedstrijd tegen Anderlecht kwam de linksback van Royal Antwerp FC in een opstootje terecht met ex-PSV’er Thorgan Hazard, waarna Wijndal een lichte kopstoot uitdeelde.

Het duel tussen Anderlecht en Royal Antwerp, waar Vincent Janssen, Jurgen Ekkelenkamp en Wijndal in de basis begonnen, begon heel nerveus en dus was er weinig te beleven voor beide doelen.

Overtreding óf ????????????????????? ?? Owen Wijndal is gefrustreerd en geeft Thorgan Hazard ervan langs. Zeg het maar: is de rode kaart terecht of niet? ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #ANDANT pic.twitter.com/VLpNBkAGZV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 30, 2024

Tot Wijndal vlak voor rust voor wat opschudding zorgde. De linksachter werd door Hazard naar de grond gewerkt, waarna Wijndal ontzettend opgefokt reageerde en met het hoofd tegen die van de Belg kwam te staan.

Het duurde niet lang, of Hazard ging als een stervende zwaan naar het gras. Het leek in eerste instantie vooral toneelspel, maar in de herhalingen was toch te zien hoe Wijndal een kopstoot-beweging maakte.

In eerste instantie wilde de scheidsrechter het oplossen met een waarschuwing, maar op advies van de VAR werd hij toch naar het scherm geroepen.

Het duurde enkele minuten voordat er definitief een beslissing werd genomen, maar na veelvuldig bestuderen van de beelden was ook de scheidsrechter overtuigd. Wijndal werd bestraft met de rode kaart.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties