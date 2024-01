‘Ajax krijgt serieuze kans om miskoop van 10 miljoen van de hand te doen’

Torino gaat serieus werk maken van Owen Wijndal, zo verzekert Tuttosport. De 24-jarige vleugelverdediger wordt momenteel door Ajax verhuurd aan Royal Antwerp FC. Het eerste contact met de Belgen zou inmiddels zijn gelegd, zo klinkt het.

Enkele weken geleden wist Tuttosport al te melden dat er sluimerende interesse was van Torino in Wijndal. Naast de linksback waren de pijlen ook gericht op ploeggenoot Jurgen Ekkelenkamp, maar die interesse lijkt enigszins bekoeld.

De Italianen zetten zeer waarschijnlijk in op een huurovereenkomst met Antwerp, wat ervoor moet zorgen dat Wijndal deze winter al de overstap maakt naar de club uit de Serie A.

Door de komst van Borna Sosa en Gastón Ávila is Wijndal flink gezakt in de pikorde bij Ajax. Trainer John van 't Schip heeft op de linksbackpositie verder de beschikking over Jorrel Hato en de doorgeschoven Ar'Jany Martha. Ook Devyne Rensch zou als linksback kunnen fungeren.

Sinds zijn overstap van AZ anderhalf jaar geleden droeg Wijndal 32 keer het shirt van Ajax in alle competities. Daarin was hij niet trefzeker, maar leverde hij wel zes assists af. Ajax betaalde tien miljoen euro aan AZ voor de diensten van Wijndal.

Torino onderhoudt sinds de transfer van Perr Schuurs een uitstekende relatie met Ajax. In Italië acht men de kans reëel dat beide clubs komende zomer eventueel om de tafel gaan om te onderhandelen over een definitieve transfer.

Ajax zal er alles aan doen om Wijndal met zo min mogelijk verlies te slijten, mocht het daadwerkelijk tot een definitieve transfer komen. De verdediger ligt nog drieënhalf jaar vast in de Johan Cruijff ArenA met een geschatte marktwaarde van 5,5 miljoen euro.

