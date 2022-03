Arsenal meldt zich met zeer concrete interesse voor Cody Gakpo

Maandag, 28 maart 2022 om 21:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:44

Cody Gakpo krijgt de kans om naar Arsenal te verkassen, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De Londense club heeft zeer concrete interesse om de 22-jarige linkervleugelspits van PSV over te nemen. Gakpo is gevleid door de interesse en ziet een stap naar Arsenal zitten, maar weet dat er meer kapers op de kust zijn. Bayern München - een van zijn 'droomclubs' - heeft eveneens belangstelling en kan roet in het eten gooien voor Arsenal. PSV wil een recordsom, wat inhoudt dat het bedrag boven de veertig miljoen euro moet liggen.

Arsenal heeft volgens de regionale krant nog geen concreet bod neergelegd, maar heeft zich de afgelopen weken in een uitstekende uitgangspositie gemanoeuvreerd voor het binnenhalen van Gakpo. Arsenal beschikt over de financiële middelen om aan de eisen van PSV te voldoen en heeft Gakpo in een persoonlijk gesprek verteld over zijn vooruitzichten in het Emirates Stadium. De linkerspits heeft vanaf het begin volop uitzicht op speeltijd bij Arsenal, zodat het WK in Qatar eind dit jaar niet in gevaar hoeft te komen voor de Oranje-international.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij Arsenal zou Gakpo de concurrentie aan moeten met Gabriel Martinelli en Emile Smith Rowe, die doorgaans op de linkervleugel spelen. De PSV'er beschouwt een overstap naar Londen dus als een goede mogelijkheid, maar heeft meer ijzers in het vuur. PSV heeft zijn jeugdproduct min of meer in de etalage gezet en verwacht dat ook Bayern, Liverpool, Barcelona en Manchester City zich zullen melden. Ook Borussia Dortmund wordt in de wandelgangen genoemd, maar lijkt gezien de concurrentie op voorhand kansloos.

PSV heeft de verkoop van Gakpo nodig om de financiële positie - die door corona aangetast is - te versterken. De Eindhovenaren moeten in principe jaarlijks een of twee topspelers voor een hoog bedrag verkopen, hetgeen afgelopen zomer al lukte met Denzel Dumfries (Internazionale) en Donyell Malen (Borussia Dortmund). Gakpo is momenteel lichtgeblesseerd, maar was wel aanwezig in het trainingskamp van Oranje om de tactische besprekingen mee te maken. De verwachting is dat Gakpo zaterdag in actie kan komen als PSV de Eredivisie hervat met een uitwedstrijd tegen FC Twente.