Valentijn Driessen voorziet snelle exit: ‘Hij blokkeert de groei van PSV’

Valentijn Driessen is onder de indruk van het seizoen van PSV, maar vindt dat de huidige ploeg niet te vergelijken is met het succeselftal van 1988. In zijn column in De Telegraaf stelt hij bovendien dat het belangrijk is voor de Eindhovenaren om aan de bovenkant de selectie intact te houden, maar aan de onderkant door te selecteren.

PSV kan met nog twee wedstrijden te gaan het puntenrecord van Ajax uit 1972 evenaren. Het tekent de ongekende dominantie van de Eindhovenaren in de Eredivisie dit seizoen, maar Driessen zag ook de teleurstellende Europese campagne van PSV. “Nu vallen de prestaties van de twee PSV-ploegen van 1988 en 2024 niet met elkaar te vergelijken.”

In 1988 legde PSV beslag op de Champions League, maar dit jaar werd het in de achtste finales uitgeschakeld door Borussia Dortmund. “Anders had het PSV van Peter Bosz het gouden team van 1988 met Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Sören Lerby, Gerald Vanenburg en Wim Kieft daadwerkelijk naar de kroon kunnen steken”, aldus Driessen.

Trainer Peter Bosz kan rekenen op bijna alle credits voor dit indrukwekkende seizoen. Een ander klein deel gaat naar een verrassende naam. “Het restant van die credits behoort toe aan Ruud van Nistelrooij. In de basis stonden zondag negen spelers van Van Nistelrooij.”

“Volgens critici haalde hij niet alles uit de aanwezige kwaliteiten, maar halverwege de competitie van vorig seizoen werden smaak- en verschilmakers Cody Gakpo en Noni Madueke onder zijn vleugels weggekocht vanwege de financiële noodzaak”, zo schrijft Driessen.

Nu moet Earnie Stewart zich gaan richten op het samenstellen van de selectie voor volgend seizoen. “Architect Joey Veerman en Johan Bakayoko lonken naar een transfer en de toekomst van huurlingen Sergiño Dest en Malik Tillman bij PSV is ongewis. Aan de bovenkant zou het daarbij moeten blijven, wil Bosz niet een half nieuw elftal moeten formeren.”

Verder is Driessen van mening dat er aan de onderkant doorgeselecteerd moet worden, waarbij er ook afscheid genomen zal moeten worden van enkele namen. “Weliswaar twee seizoenen te laat, maar eindelijk is er de overtuiging in Eindhoven dat centrale verdediger André Ramalho de club niet verder helpt, maar de groei juist blokkeert”, concludeert hij.

