Cody Gakpo en vriendin Noa van der Bij verwelkomen eerste kind

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Cody Gakpo, die voor de eerste keer vader is geworden.

Het eerste kindje van Gakpo en zijn vriendin Noa van der Bij is geboren op 25 april. Dat deelt het stel op Instagram. Het jongetje heet Samuël Seth Gakpo. Gakpo was afwezig tijdens het uitduel van Liverpool met Everton (2-0) om bij de bevalling te kunnen zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De 25-jarige aanvaller en Van der Bij wonen inmiddels ruim anderhalf jaar in Engeland nadat Gakpo PSV op 1 januari 2023 voor 42 miljoen euro inruilde voor Liverpool. Daar staat de teller inmiddels op 77 wedstrijden, waarin hij goed was voor 22 doelpunten en 9 assists. De 23-voudig international ligt nog tot medio 2028 vast op Anfield.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties