Robin van Persie verlaat Feyenoord en is hoofdtrainer van sc Heerenveen

Robin van Persie is de nieuwe hoofdtrainer van sc Heerenveen, zo maakt de Friese club vrijdagochtend bekend via de officiële kanalen. De veertigjarige trainer komt over van Feyenoord, waar hij jeugdtrainer was van de Onder 18. Van Persie heeft zich tot medio 2026 aan Heerenveen verbonden.

De overstap van Van Persie hing al even in de lucht, maar nu maakt Heerenveen bekend dat de Rotterdammer definitief de opvolger wordt van de vertrekkende Kees van Wonderen. Laatstgenoemde stond de afgelopen twee seizoenen aan het roer in Friesland en gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Voor de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal wordt Heerenveen zijn eerste klus als hoofdtrainer. “Het trainersvak is veelomvattend en uitdagend, en ik beoefen het met veel passie en plezier. Ik wil graag mijn ontwikkeling voortzetten en de rol van hoofdtrainer sluit perfect aan bij dat streven. Ik ben dan ook verheugd met de kans die sc Heerenveen mij biedt”, steekt Van Persie van wal.

“SC Heerenveen is een hele mooie Eredivisie-club met een rijke traditie en trouwe achterban. Het is een fantastische uitdaging om hier als hoofdtrainer bij te mogen dragen aan de sportieve ambities en ontwikkeling van de club”, aldus de levende Rotterdamse voetballegende op de clubwebsite van Heerenveen.

Ook Heerenveen-directeur Ferry de Haan komt aan het woord. “Hoewel Robin aan het begin van zijn loopbaan als hoofdtrainer staat, wist hij ons direct te overtuigen. Het is een ambitieuze, bevlogen en leergierige trainer. Ik denk dat hij heel goed weet hoe hij een groep moet raken, kan enthousiasmeren en motiveren. Ook heeft hij een duidelijke visie op de individuele ontwikkeling van spelers zowel in de teamtrainingen als ook in de individuele begeleiding."

Van Persie neemt onder meer Feyenoord-collega Brian Pinas mee naar Heerenveen. “Pinas gaat Van Persie samen met Paul Simonis, Henk Brugge en keeperstrainer Ruud Hesp assisteren. Daarnaast komen ook Nico Romeijn (specialist development coach) en Yöri Bosschaart (video-analist) over van Feyenoord. Romeijn zal vanuit zijn rol een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de trainers”, valt te lezen in het clubstatement.

