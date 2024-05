Quincy Promes onder voorwaarden vrijgelaten in Dubai

Quincy Promes is onder voorwaarden vrijgelaten in Dubai, zo meldt Het Parool vrijdagochtend. De 32-jarige Nederlander zat sinds maart vast nadat hij betrokken was bij een verkeersongeluk en de plek van het ongeval verlaatte voordat de politie arriveerde. Nederland vroeg vervolgens om zijn uitlevering. “In afwachting van zijn uitleveringszaak is Promes nu op voorwaarden vrijgelaten”, schrijft Het Parool. Om welke voorwaarden het precies gaan is niet bekend.

Promes verbleef in februari met Spartak Moskou in Dubai voor een trainingskamp. Daar raakte hij betrokken bij een verkeersongeluk en zou hij de plek van het ongeval hebben verlaten voordat de politie was gearriveerd. Vervolgens werd hij geweigerd bij de grenscontrole en moest hij naar de cel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Nederland vroeg daarna om zijn uitlevering, aangezien Promes nog straffen moet uitzitten. De voetballer is in Nederland veroordeeld voor cocaïnehandel en het neersteken van zijn neef. Daarvoor moet hij in totaal een gevangenisstraf van zevenenhalf jaar uitzitten in zijn geboorteland.

De Telegraaf meldde eind maart dat Promes het loodzwaar had in de gevangenis van Dubai. De regels van de gevangenis waarin de Nederlander zat zijn zeer streng. Promes mocht overdag de cel verlaten om met andere gevangen televisie te kijken, maar daar hield de mogelijkheid tot recreatie of ontspanning ook direct op. “Hij mag drie keer per week luchten, maar sporten is er voor de profvoetballer niet bij. Daar zijn geen faciliteiten voor.”

Het eten, zonder groenten en fruit, was ‘eentonig’. “Het complex is steenkoud en lawaaiig vanwege voortdurend loeiende airco’s. Verkrachtingen van jonge jongens zijn aan de orde van de dag en op de afdeling waar Promes zit zijn nauwelijks bewaarders te zien”, schreef John van den Heuvel.

Promes werd bij binnenkomst ook kaalgeschoren. Dat is verplicht. De gedragsregels zijn streng. “Gevangenen die hun haar vervolgens weer laten groeien krijgen een straf die tegelijkertijd ook geldt voor de hele afdeling. Er mag dan een tijd niet meer worden gebeld of tv worden gekeken”, vervolgde de misdaadverslaggever. Promes mocht bovendien ook geen bezoek ontvangen. Dat mogen alleen veroordeelden; de Nederlander zat in Dubai in voorarrest.

Promes zou in de gevangenis hebben verteld dat hij hoopt dat hij wordt uitgeleverd aan Rusland. Daardoor kan hij zijn straffen in Nederland voorlopig ontlopen. Rusland heeft net als Nederland om zijn uitlevering gevraagd. Rusland heeft dat verzoek gedaan vanwege ‘een belastingfraude’.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties