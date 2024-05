Ronald Koeman negeert smaakmaker: ‘Moet eerst een jaartje Eredivisie spelen’

Bart Frouws, journalist van Voetbal International, begrijpt niet dat Crysencio Summerville (Leeds United) niet in beeld is voor het Nederlands elftal. Dat laat de data specialist blijken middels een bericht op X. Summerville was donderdagavond opnieuw belangrijk voor the Whites, die zich opmaken voor de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League.

Leeds United rekende donderdag in eigen huis simpel af met Norwich City (4-0), nadat het uitduel eerder in een doelpuntloze remise eindigde. Op 26 mei wacht de finale van de play-offs op Wembley, waarin West Bromwich Albion of Southampton de laatste horde zal zijn.

Tegen Norwich City was Summerville opnieuw trefzeker, waardoor zijn seizoensstatistieken opnieuw opgevijzeld werden. In 48 officiële wedstrijden was Summerville dit seizoen goed voor 21 doelpunten en 10 assists.

Ook Frouws is onder de indruk van Summerville, zo blijkt uit zijn bericht op X. “Crysencio Summerville is weer aan het strooien met gecreëerde kansen vanavond en staat in de belangstelling van diverse PL-clubs, maar zal eerst een jaartje in de Eredivisie moeten spelen om in beeld te komen bij Oranje.”

Wanneer iemand hem attendeert op het niveau in het Championship, komt Frouws direct met een tegenreactie. “Je weet dat hij vorig jaar op jonge leeftijd al aardig indruk maakte in de Premier League? Nog los van het feit dat het Championship qua niveau niet onderdoet voor de Eredivisie, zeker in de breedte.”

Ondanks zijn goede spel zat Summerville nooit in de voorselectie van het Nederlands elftal. De pijlsnelle buitenspeler speelde in het verleden wel diverse jeugdinterlands namens Oranje. Zo won Summerville onder meer het jeugd-EK met Nederland Onder 17 in 2018.

Zirkzee

De afwezigheid van aanvaller Joshua Zirkzee ( Bologna ) in de selectie van bondscoach Ronald Koeman heeft wel een duidelijke reden. AC Milan-middenvelder Tijjani Reijnders verklaarde zijn ontbreken donderdag tegenover de Italiaanse media. “Hij was onlangs geblesseerd, ik denk dat dit de reden is voor de beslissing. Hij doet het erg goed, hij is een goede voetballer en een aardig persoon, ik hoop dat hij de volgende keer wel wordt opgeroepen.”

