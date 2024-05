Alireza Jahanbakhsh had bijna voor een andere topclub dan Feyenoord gespeeld

Alireza Jahanbakhsh was een jaar voor zijn transfer naar Feyenoord dicht bij een overstap naar PSV, zo onthult de dertigjarige buitenspeler te gast in de populaire supporterspodcast Kein Geloel. De publiekslieveling, wiens contract in De Kuip afloopt, had bijna in Eindhoven gespeeld.

Het lijkt erop dat Jahanbakhsh bezig is aan een afscheidstournee bij Feyenoord. De routinier was onlangs al te gast in Ziggo Sport-programma Kick 't Met en neemt nu ook uitgebreid de tijd om de oprichters van de eerste podcast over Feyenoord te woord te staan.

Arne Slot was voor Jahanbakhsh een belangrijke reden om voor Feyenoord te kiezen, zo zegt de buitenspeler in de podcast. De Iraniër kende de succescoach nog uit zijn tijd bij AZ. “Om eerlijk te zijn wel. Hij heeft mij een paar maanden voor ik hierheen kwam gebeld. Hij vertelde dat hij ontslagen was bij AZ en wat zijn plannen waren met Feyenoord. Hij gaf aan dat we in de top zouden gaan spelen en ik veel minuten kon maken.”

Jahanbakhsh voelde zich destijds gevleid, maar zei niet direct ‘ja’. “Ik vond Feyenoord altijd leuk vanwege de supporters en het stadion, maar om eerlijk te zijn hadden ze geen goed jaar achter de rug. Toen ik hoorde wat het project en de plannen van Arne waren vond ik het pas echt leuk.”

De aanvaller doet ook een boekje open over de transferzomer van 2020, toen hij nog onder contract stond bij Brighton & Hove Albion. “Veel mensen weten dit niet, maar ik was echt bezig met PSV. Ik was bijna naar PSV gegaan”, aldus Jahanbakhsh.

Uiteindelijk ging een transfer naar Eindhoven niet door. “Ik had gesprekken gehad met John de Jong, maar ze moesten eerst spelers verkopen om nieuwe te kunnen halen.” Achteraf is Jahanbakhsh blij dat hij bij Feyenoord terecht is gekomen.

Jahanbakhsh loopt volgende maand uit zijn contract in Rotterdam-Zuid en het lijkt erop dat hij Feyenoord na drie jaar gaat verlaten. De 83-voudig international van Iran was een belangrijke kracht gedurende het tijdperk van Slot in De Kuip.

De door Het Legioen zeer gewaardeerde Jahanbakhsh speelde de afgelopen jaren liefst 105 wedstrijden namens Feyenoord, waarin hij goed was voor 17 doelpunten en 16 assists. Met de Rotterdammers legde de rechtspoot beslag op de landstitel (2022/23) en TOTO KNVB Beker (2023/24).

