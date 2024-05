Duo dat goed is voor 299 Liverpool-wedstrijden neemt net als Klopp afscheid

Thiago en Joel Matip gaan Liverpool deze zomer verlaten, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. Het contract van de 33-jarige Spanjaard en 32-jarige mandekker loopt eind juni af en wordt niet verlengd. Zodoende nemen Thiago en Matip, die samen goed zijn voor 299 wedstrijden voor the Reds, aanstaande zondagmiddag met Jürgen Klopp afscheid van Anfield.

Matip kwam in de zomer van 2016 transfervrij over van Schalke 04 en bleek over de jaren heen een betrouwbare kracht in het centrum van de defensie. De Kameroener was in zijn eerste jaren onder Klopp steevast goed voor ongeveer dertig wedstrijden per seizoen, maar kwakkelde de laatste seizoenen met blessures. Matip revalideert momenteel van een gescheurde kruisband.

“In al die jaren dat ik in de voetballerij werk, weet ik niet zeker of ik een speler heb ontmoet die meer geliefd is dan Matip. Ik weet niet eens of het mogelijk is om iets slechts over hem te zeggen. Een geweldige professional, een geweldige voetballer en een geweldig mens”, laat Klopp optekenen op de clubwebsite.

“We zijn bevoorrecht om hem zo lang bij ons gehad te hebben. Nu kunnen we niets anders doen dan hem alle succes wensen met zijn nieuwe uitdaging”, aldus de manager van the Reds. Matip maakte in 201 wedstrijden zijn opwachting voor Liverpool. Met de club won hij zo’n beetje alles wat er te winnen valt. Het is nog niet duidelijk waar zijn toekomst ligt.

Thiago

Liverpool betaalde in de zomer van 2020 zo’n 22 miljoen euro aan Bayern München om Thiago los te weken. Hoewel de middenvelder in vier jaar tijd tot 98 wedstrijden kwam, kwakkelde ook hij regelmatig met blessures. Vooral dit seizoen: Thiago kwam wegens een heup- en spierblessure slechts vijf minuten in actie in het uitduel met Arsenal (3-1) in februari. Dat was zijn eerste en dus ook direct zijn laatste wedstrijd van de campagne.

“Technisch is hij zo, zo ongelooflijk goed”, zegt Klopp over Thiago. “Het is een speler die in elk team ter wereld zou kunnen spelen. Het was een privilege om hem bij ons te hebben. Ik weet dat zijn blessures een frustratie van zowel hem als ons was, maar het niveau dat hij haalde als hij kon spelen was echt ongelooflijk. Dat is wat ik me zal herinneren.”

“Nu zal hij een andere richting op gaan met zijn familie en we kunnen hem alleen maar succes wensen. Waar hij ook gaat spelen, ik kijk graag naar hem”, aldus de eveneens vertrekkende manager. Thiago won met Liverpool de FA Cup, Carabao Cup en de Community Shield. In zijn 98 wedstrijden namens the Reds was hij goed voor 3 doelpunten en 6 assists.

