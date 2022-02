Ajax spreekt teleurstelling uit aan vrouwen die naar pers stapten over Overmars

Vrijdag, 11 februari 2022 om 18:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:56

Ajax vindt het 'jammer' dat vrouwelijke medewerkers naar NRC zijn gestapt om melding te maken van het seksueel grensoverschrijdend gedrag. Diezelfde krant schrijft vrijdag dat perschef Miel Brinkhuis intern die mededeling heeft gedaan aan de betrokkenen die nog werkzaam zijn bij de club; sommige vrouwen die last hadden van Overmars zijn inmiddels uit dienst.

NRC maakt een reconstructie van wat er intern is gebeurd bij Ajax afgelopen week, nadat op zondagavond bekend werd dat Overmars vanwege grensoverschrijdend gedrag vertrokken is. Het personeel is tijdens een 35 minuten durende bijeenkomst toegesproken door algemeen directeur Edwin van der Sar, commercieel directeur Menno Geelen, financieel directeur Susan Lenderink en dus perschef Brinkhuis, wiens functie officieel overigens manager communications wordt genoemd

Brinkhuis is teleurgesteld dat vrouwelijke medewerkers anoniem en zonder toestemming van de media-afdeling van Ajax naar de pers zijn gestapt. De perschef noemt dat 'jammer' en prijst de vrouwen die zich daar niet toe lieten verleiden. De mededeling van Brinkhuis is opmerkelijk, omdat sommige vrouwen tegenover NRC en het Algemeen Dagblad verklaarden dat er de afgelopen tijd wel degelijk melding is gemaakt bij de leiding van Ajax. Dat ging expliciet om klachten over het wangedrag van Overmars.

Van der Sar maakt deze week een 'zeer aangeslagen' indruk op de betrokkenen die NRC sprak. De algemeen directeur wil vooralsnog niet ingaan op de vele onbeantwoorde vragen van de media en heeft alleen tegenover het ANP ontkend al langer te hebben geweten over het gedrag van Overmars. Een ander heet hangijzer is of Ajax al signalen had ontvangen over misdragingen van Overmars vóórdat op vrijdag 28 januari de contractverlenging van de vertrokken directeur voetbalzaken werd bekrachtigd. Overmars tekende bij tot medio 2026 en ontving daarmee direct een tekenbonus van 1,25 miljoen euro, zo blijkt uit de openbare toelichting van Ajax.

Intern liet Van der Sar deze week wél van zich horen: de oud-doelman benadrukt tegenover het personeel, ook de spelers uit de A-selectie, dat Ajax zich ondanks de affaire-Overmars moet richten op de bekerwedstrijd van woensdag tegen Vitesse. "Voetbal gaat altijd door", zegt Van der Sar. "Voetbal is leidend." De spelers laten zich niet afleiden en verslaan Vitesse glansrijk met 5-0. Van der Sar beloofde daarvoor al aan het eerste elftal dat de spelers zoveel mogelijk uit de wind gehouden zullen worden. De algemeen directeur sprak deze week verder met hoofdsponsors Ziggo en ABN Amro en gaf toelichting aan de businessclub van Ajax.