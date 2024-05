Olympiacos verslaat Aston Villa opnieuw en wacht verhitte finale in Athene

Olympiacos heeft zich geplaatst voor de finale van de Conference League. De ploeg van trainer José Luis Mendilibar was in het Georgios Karaiskakis Stadium in Piraeus met 2-0 te sterk voor Aston Villa, wat na de 2-4 zege vorige week in Birmingham meer dan voldoende was om de finale in Athene te bereiken. Ayoub El Kaabi nam de volledige doelpuntenproductie voor zijn rekening. Olympiacos neemt het op 29 mei in het Agia Sophia Stadium op tegen Fiorentina, dat zich woensdag al plaatste voor de eindstrijd.

Aan de kant van Olympiacos was El Kaabi de spits van dienst. De Marokkaan maakte in de heenwedstrijd in Birmingham een memorabele hattrick. Daniel Podence (rechts) en Konstantinos Fortounis (links) flankeerden El Kaabi. Bij Villa kreeg spits Ollie Watkins op de flanken ondersteuning van Moussa Diaby (rechts) en Leon Bailey (links). John McGinn en Douglas Luiz waren de controleurs.

Olympiacos had precies tien minuten nodig om de marge over twee duels naar drie te tillen. Verdediger Quini gaf scherp voor richting de tweede paal, waar El Kaabi kundig binnenprikte: 1-0. Villa had tot dat moment amper voor gevaar kunnen zorgen. Watkins kwam nog het dichtst bij, maar de Engels international zag zijn kopbal standen op het lichaam van een verdediger.

Villa genoot enorm veel balbezit, op een gegeven moment zelfs 82 procent, maar deed daar bar weinig mee. Zo was het ongevaarlijke schot van Bailey, die zijn poging ruim naast zag gaan, exemplarisch voor de onmacht van de nummer vier van de Premier League. Een vrije trap op de rand van de zestien werd bovendien overgeschoten door Douglas Luiz. Op slag van rust kwam Villa het dichtst bij, toen het keiharde schot van Bailey door een acrobatische redding van Konstantinos Tzolakis uit het doel werd gehouden.

Villa wist dat het na rust minimaal drie doelpunten moest maken. Toch spatte de urgentie niet van het spel van the Villans af en moest het een schietkans van Fortounis toestaan. De poging van de Griek was niet hard genoeg om Emiliano Martínez zenuwachtig te maken. De tijd tikte echter zwaar in het nadeel van Villa, dat de Griekse muur maar niet wist te slechten en bovendien goed wegkwam toen El Kaabi zijn kopbal niet op doel kreeg.

Villa wilde nog wel en met het inbrengen van Jhon Durán en Tim Iroegbunam probeerde Emery wat te forceren. Het verschil was echter simpelweg te groot en het spel van Villa te matig. Het tweeluik was helemaal beslist toen de ontsnapte El Kaabi door de benen van Martínez raak schoot. De treffer van de Marokkaan werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, waar geen sprake van was: 2-0.

In de absolute slotfase werd duidelijk dat Olympiacos de finale niet meer zou ontlopen. De club won de Griekse titel 47 maal, maar wist nog nooit een Europese beker aan zijn collectie toe te voegen. In eigen land kan daar op 29 mei verandering in komen tegen Fiorentina, dat woensdag afrekende met Club Brugge. Fiorentina aast op zijn beurt op revanche na de verloren Conference League-finale van vorig jaar. Toen was West Ham United te sterk voor la Viola.

