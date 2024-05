Atalanta schrijft historie en bereikt op overtuigende wijze finale Europa League

Atalanta heeft zich donderdagavond ten koste van Olympique Marseille geplaatst voor de finale van de Europa League. Na het 1-1 gelijkspel in de Franse havenstad maakte la Dea het karwei in eigen huis af: 3-0. In de finale, die op 22 mei in Dublin wordt afgewerkt, treffen de Italianen Bayer Leverkusen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Atalanta een Europese eindstrijd speelt.

Met Marten de Roon en Teun Koopmeiners in de basis ging Atalanta vanaf de eerste speelminuut vol op jacht naar de openingstreffer. In de achtste speelminuut kwam er direct een uitstekende kans voor Charles De Ketelaere na een fraaie dribbel van Koopmeiners, maar zijn inzet belandde op de paal.

Atalanta bleef nadien dorstig zoeken naar de 1-0 en trof een kwartier later wederom het aluminium. Na een carambole voor het doel belandde de bal voor de voeten van Gianluca Scamacca, die van dichtbij de lat raakte.

Uiteindelijk viel het openingsdoelpunt na een halfuur spelen. Een schot van Ademola Lookman van buiten de zestien werd dusdanig van richting veranderd dat er voor doelman Pau López geen houden aan was: 1-0.

Ook na de bevrijdende goal bleef Atalanta de bovenliggende partij en Olympique Marseille kwam eigenlijk geen moment in de gelegenheid om de achterstand weg te poetsen.

Het doek viel voor de Fransen definitief in de 52ste speelminuut. Matteo Ruggeri kreeg de bal na een uitstekende combinatie terug van Lookman, waarna hij met zijn verkeerde rechterbeen vol in de rechterhoek schoot: 2-0.

In de slotfase kwam ook Hans Hateboer nog binnen de lijnen bij Atalanta, dat de wedstrijd op gecontroleerde wijze uitspeelde. El Bilal Touré zette in de 94ste minuut de 3-0 eindstand op het scorebord.

