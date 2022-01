Ajax wil stunten met komst van Mohamed Ihattaren

Donderdag, 20 januari 2022 om 12:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:49

Ajax nadert een akkoord met Juventus over de komst van Mohamed Ihattaren, melden ESPN en De Telegraaf donderdag. De Amsterdammers willen de talentvolle Ihattaren voor anderhalf jaar huren van Juventus. ESPN maakt melding van een optie tot koop in een huurovereenkomst, al melden andere media dat daar nog over gesproken wordt. Het contract van Ihattaren in Turijn loopt door tot medio 2025, maar zijn toekomst lijkt dus in Nederland te liggen.

Ihattaren heeft volgens De Telegraaf een 'heel positief gesprek' gehad met Ajax-trainer Erik ten Hag, die al eerder aangaf gecharmeerd te zijn van de aanvallende middenvelder. Daarnaast is er een gesprek geweest tussen directeur voetbalzaken Marc Overmars en Ali Dursun, de zaakwaarnemer van Ihattaren. Gerald Vanenburg, die hard werkt aan de conditie van Ihattaren, heeft een positief signaal afgegeven aan Ajax. Aan de hand daarvan praat de Amsterdamse club met Juventus over een huurdeal van anderhalf seizoen en er heerst optimisme over het laten slagen van de huurconstructie plus koopoptie.

ESPN heeft bij Dursun informatie proberen in te winnen over de mogelijke overstap van Ihattararen richting Ajax. De belangenbehartiger van de negentienjarige middenvelder wil de deal donderdag bevestigen noch ontkennen. Mocht Ajax na afloop van de verhuurperiode besluiten om Ihattaren definitief over te nemen van Juventus, dan ligt in de Johan Cruijff ArenA een contract voor vier seizoenen voor hem klaar.

Ihattaren gaf vorige week donderdag in gesprek met De Telegraaf te kennen uit te zien naar zijn terugkeer op het veld en sloot een rentree in de Eredivisie niet uit. "Ik weet dat ik een halfjaar niet heb gevoetbald en een wedstrijd of vier nodig zal hebben om in mijn ritme te komen”, aldus Ihattaren. „Ik moet nu écht fit worden. Ik weet dat ik dat snel voor elkaar kan krijgen. Dat bleek ook afgelopen zomer. Ik wil zweten, kramp krijgen. Ik wil het vóélen dat ik weer voetbal. Heerlijk.”

De veelbesproken Ihattaren keek afgelopen weekeinde ook terug op de roerige verhuurperiode bij Sampdoria, waar hij door persoonlijke omstandigheden nooit zijn officiële debuut maakte. Hij was naar eigen zeggen helemaal niet onvindbaar, zoals was gemeld door diverse media. "Klopt allemaal niet, maar je schrikt wel als je het leest. Er werd van alles over me gezegd, maar nooit met me gesproken."

"Ik heb inderdaad niets van me laten horen na mijn vertrek bij Sampdoria, waar Juventus me voor een seizoen stalde. Dat valt niet goed te praten. Ik ben weggegaan vanwege de omstandigheden bij Sampdoria. Als negentienjarige zat ik daar in een hotelkamer. Alleen, volledig aan mijn lot overgelaten. Ik kon het niet meer opbrengen. Allerlei afspraken werden niet nagekomen. Alsof ik niet bestond", zo klonk het in het interview met de landelijke krant.

De door Ajax begeerde Ihattaren werkt al enkele weken met oud-speler Vanenburg aan het verbeteren van zijn conditie. Het leek er op dat hij bij FC Utrecht zijn rentree zou maken op de Nederlandse velden, maar Ajax blijkt nu de beste papieren te hebben. Ihattaren vertrok vorig jaar zomer bij PSV, na 74 wedstrijden in het shirt van de Eindhovense club. Het nieuws over zijn terugkeer naar Nederland komt drie dagen voor de Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax van aanstaande zondag.