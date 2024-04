Feyenoord kan streep zetten door Oosting: trainer gaat verlengen bij Twente

Joseph Oosting staat op het punt om zijn contract bij FC Twente met een jaar te verlengen. Dat meldt Tubantia vrijdagmiddag. De 52-jarige trainer, die bezig is aan zijn eerste seizoen in Enschede, ligt momenteel nog tot medio 2026 vast. Daar komt binnenkort dus een jaar bij.

Oosting kwam afgelopen zomer over van RKC Waalwijk en is bezig aan een prima debuutseizoen in de Grolsch Veste. Twente stevent af op de derde plek in de Eredivisie, wat plaatsing voor de voorrondes van de Champions League zou betekenen.

De afgelopen dagen werd Oosting hevig gelinkt aan Feyenoord, als mogelijke opvolger van Arne Slot, die op het punt staat naar Liverpool te vertrekken. Door deze aanstaande contractverlenging lijkt Feyenoord een streep door de naam van Oosting te kunnen zetten.

Overigens meldt Tubantia dat Oosting en Twente al langere tijd in gesprek zijn over het openbreken van zijn contract. Deze verlenging staat dus los van de vermeende interesse van Feyenoord.

Nu hebben beide partijen een akkoord hoofdlijnen bereikt. Daardoor ligt Oosting binnenkort tot medio 2027 vast in Enschede.

„Ik ben nog lang niet klaar hier en wil heel graag bij FC Twente blijven. We zijn met iets moois bezig”, citeert Tubantia Oosting. „Er zullen ongetwijfeld ook nog mindere tijden komen, maar dat staat los van alles. Ik zit bij een geweldige club, die volop in ontwikkeling is en werk met een stel geweldige mensen samen. Ik ben er oprecht trots op dat ik trainer ben van FC Twente en dat ook blijf.”

Ook technisch directeur Arnold Bruggink is blij met de aanstaande contractverlenging. “Er is hier iets in werking gezet wat misschien nog wel wordt onderschat: we staan niet zesde, maar derde! Maar naast die topprestatie ben ik ook heel enthousiast over de manier waarop er wordt gewerkt. Joseph is ambitieus, legt de lat hoog en er is volop aandacht voor de individuele ontwikkeling van spelers. Hij straalt in alles uit dat hij het naar zijn zin heeft en trots is om trainer van FC Twente te zijn. En dat zien we graag.”

