Romano heeft nieuws over Arne Slot: Liverpool en Feyenoord naderen akkoord

Feyenoord en Liverpool zijn dicht bij een akkoord over Arne Slot. Dat meldt Fabrizio Romano vrijdagmiddag. Volgens de Italiaanse journalist gaan de gesprekken de goede kant op, en naderen beide clubs een akkoord over de afkoopsom.

“Ik heb begrepen dat Liverpool en Feyenoord nu dicht bij een akkoord zijn over de afkoopsom van Arne Slot”, aldus Romano op X. “De gesprekken gaan ook vandaag (vrijdag, red.) de goede kant op.”

“Er zijn nog wat details die moeten worden afgehandeld, en dan is de verwachting dat er snel sprake is van groen licht”, besluit de journalist. Wat de hoogte van de afkoopsom zal zijn meldt Romano niet, maar volgens de doorgaans betrouwbare journalist Ben Jacobs zou het richting de vijftien miljoen euro kunnen gaan.

Slot, die geen gelimiteerde afkoopsom in zijn Feyenoord-contract heeft staan, ligt nog tot medio 2026 vast in De Kuip. In Liverpool moet hij Jürgen Klopp opvolgen. De Duitser neemt na dit seizoen een sabbatical.

Donderdag, voorafgaand aan het Eredivisie-duel van Feyenoord met Go Ahead Eagles (1-3 zege) ging Slot bij ESPN al in op de interesse van Liverpool. "Het enige wat ik erover kan zeggen is dat de clubs in onderhandeling zijn”, begon hij.

"Dan zit je zelf in de wachtkamer en wacht je af wat eruit gaat komen. Het lijkt me duidelijk dat ik graag naar Liverpool wil. Nu wacht ik af of de clubs tot een akkoord komen, maar daar heb ik alle vertrouwen in.”

"Je moet de clubs hun werk laten doen en daar ben ik in afwachting van. Als hoofdpersoon moet je daar ook respect voor hebben. Het zal de komende dagen ongetwijfeld duidelijk worden”, besloot de trainer.

