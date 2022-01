Ihattaren geroerd door column Kieft: ‘Ik krijg er tranen van in mijn ogen’

Zaterdag, 15 januari 2022 om 10:15 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:44

Mohamed Ihattaren heeft Wim Kieft bedankt voor zijn woorden in diens column in De Telegraaf. De oud-voetballer vindt het doodzonde dat de carrière van de middenvelder tussen wal en schip dreigt te vallen. Het verbaast Kieft ook niet dat Ihattaren bij Sampdoria aan zijn lot werd overgelaten, afgaande op de versie van de middenvelder zelf. “Het getuigt van een slechte begeleiding van Mino Raiola dat hij iemand van negentien jaar op de laatste transferdag van PSV naar Juventus laat gaan en direct doorstuurt naar Genua”, benadrukte Kieft.

Ofschoon Kieft in zijn column ook kritisch is op Ihattaren zelf, is de tiener geroerd door diens woorden. “Willem, bedankt. Mijn familie en ik waarderen echt wat u geschreven heeft. U bent een echte topper en de jongste Gouden Schoen-winnaar steunt mij. Ik krijg er tranen van in mijn ogen. Eerst Ronald Koeman, daarna Gerald Vanenburg en u, Wim Kieft. De man die een van de belangrijkste goals van Nederland heeft gemaakt”, verwijst Ihattaren zaterdagochtend op Instagram Stories naar de fameuze kopgoal van de oud-aanvaller tegen Ierland op het EK van 1988.

“Veel bewondering voor deze mannen bij elkaar. Ik had dit niet verwacht. Ik ga mijn uiterste best doen om jullie niet teleur te stellen 1988 mannen. Nogmaals, bedankt. Eens legends, altijd legends. En Willem, komt u met mij en Gerald een keer mee trainen? Gerald zet ze voor van rechts en ik van links en u in de spits in het Olympisch Stadion. Dan kan ik u echt bedanken met een training.” Ihattaren werkt met onder anderen oud-international Vanenburg aan zijn fitheid.

Kieft wees Ihattaren erop dat het ook uit jezelf moet komen om ergens te willen slagen en daarvoor alles opzij te zetten. “Dan loop je niet zomaar weg als het even tegenzit. Dat geeft je toch het idee dat iemand niet weet wat topvoetbal inhoudt. Uiteindelijk is het een treurig verhaal. Ihattaren traint nu dan met Vanenburg, maar als die jongen het licht zelf niet ziet, dan wordt het niets”, benadrukte de oud-aanvaller van onder meer Ajax, PSV, Pisa en Torino. "Wie zich ook met hem bemoeit.”

“Natuurlijk is iedereen bereid hem te helpen. Dat gold ook voor Toon Gerbrands en John de Jong, de twee directeuren bij PSV. En het is toch niet zo dat Ihattaren een afgetrainde indruk maakt op dit moment. Daar kan je je begeleiders moeilijk de schuld voor in de schoenen schuiven.” Ihattaren laat zich niet langer behartigen door Raiola. Toen hij eenmaal terug in Nederland was, koos hij ervoor om Ali Dursun als zaakwaarnemer aan te stellen.