‘Kenneth Taylor maakt indruk en verschijnt op de radar bij Europese topclub’

Kenneth Taylor staat in de belangstelling van Juventus, zo schrijft La Gazzetta Dello Sport vrijdagmiddag. De roze sportkrant meldt dat de Italiaans recordkampioen ontevreden is over de huidige kwaliteiten op het middenveld. Daarom is er een shortlist opgesteld.

Juventus ligt dit seizoen, met een huidige derde plaats, op koers voor een Champions League-ticket voor volgend seizoen. Echter is het bestuur van de club ontevreden over het scorend vermogen op het middenveld en dus moeten er deze zomer versterkingen worden gehaald.

Adrien Rabiot, Manuel Locatelli en Weston McKennie zijn dit seizoen tot dusver goed voor vijf competitietreffers en daarom acht de directie versterkingen hard nodig. Bij een eventuele verdedigende middenvelder zou Locatelli hoger op het middenveld kunnen gaan spelen, maar ook het aantrekken van een scorende middenvelder behoort tot de mogelijkheden, zo schrijft de roze sportkrant.

Juventus heeft daarbij niet de beschikking over een groot budget. Teun Koopmeiners is namelijk het absolute toptarget van la Vecchia Signora komende zomer. Er wordt echter gesproken over een transfersom van 60 miljoen euro voor de middenvelder van Atalanta, waardoor er verder weinig budget overblijft.

Een van de namen die op het lijstje staan in Turijn, is Kenneth Taylor. De 21-jarige middenvelder wordt door de algemeen directeur van Juventus naar verluidt al langere tijd in de gaten gehouden en wordt gezien als een relatief goedkope optie.

Andere namen die worden genoemd zijn Martín Zubimendi, Mikel Merino (beiden Real Sociedad), Sofyan Amrabat (Manchester United) en Mads Bidstrup (Red Bull Salzburg).

Juventus zal komende zomer sowieso één naam aan de selectie kunnen toevoegen. Nicolò Fagioli keert dan naar alle waarschijnlijkheid terug in de selectie, na een zeven maanden lange schorsing wegens illegaal gokken.

