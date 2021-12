‘Onana tekent in januari bij nieuwe club en maakt seizoen af bij Ajax’

Dinsdag, 21 december 2021 om 11:42 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:09

André Onana tekent in januari een contract bij Internazionale, zo onthult transferexpert Fabrizio Romano dinsdag. Er werd in eerste instantie gedacht dat de doelman van Ajax in december al zijn handtekening zou zetten bij de koploper in de Serie A, maar dat is klaarblijkelijk niet het geval. Onana maakt wel gewoon het seizoen af bij zijn huidige werkgever, zo verzekert Romano. Het is al enige tijd bekend dat de keeper zijn aflopende verbintenis bij Ajax niet gaat verlengen.

Inter lijkt er dus in te slagen om Onana na afloop van dit seizoen transfervrij naar de Serie A te halen. Het is alleen nog niet bekend voor hoeveel seizoenen de 25-jarige doelman gaat tekenen bij de grootmacht uit Milaan. Onana benadrukte onlangs nog dat Barcelona, de club die hij in zijn jeugdjaren diende, nog immer zijn droombestemming is. Romano benadrukt echter dinsdag dat een terugkeer bij de Catalaanse topclub geen optie is voor de bij Ajax vertrekkende sluitpost.

Onana mag per 1 januari officieel praten en onderhandelen met andere clubs. Inter lijkt hierdoor nog een aantal weken te willen wachten voordat de handtekeningen definitief worden gezet. De technische leiding van Ajax probeerde Onana eerder dit jaar nog over te halen een nieuw contract te tekenen. In het voorjaar liet directeur voetbalzaken Marc Overmars weten dat de onderhandelingen definitief waren vastgelopen. Onana staat overigens al enige tijd op het lijstje van Inter.

De toekomst van Onana kwam onlangs ter sprake in een interview met Sport. Hierin werd duidelijk dat er nog steeds geregeld contact is met zijn oude club Barcelona. "Ik heb een heel, heel goede relatie sinds ik weg ben gegaan. Of Barcelona mijn eerste optie is? Klaarblijkelijk. Barça is mijn thuis en er zijn altijd contacten geweest. Het is mijn thuis en ik ben er opgegroeid. Als het Barcelona wordt, zal het Barcelona zijn." Van een mondeling akkoord met Internazionale is volgens Onana nog geen sprake. "Mensen praten over heel veel dingen, ook over Arsenal en Barcelona. Op dit moment speelt er niets."