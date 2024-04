Blunderende Onana wordt Manchester United niet fataal dankzij Bruno Fernandes

Manchester United heeft woensdagavond ternauwernood een hele belangrijke zege geboekt op nummer laatst Sheffield United. De ploeg van Erik ten Hag kwam tot twee keer toe op achterstand in eigen huis, maar aan de hand van een geweldig spelende Bruno Fernandes werden alsnog drie punten binnengesleept: 4-2. Door de zege gaat Manchester United over Newcastle United heen en bezet het nu de zesde plek in de Premier League.

Al in de eerste minuut was Manchester United dicht bij een openingstreffer. Diogo Dalot probeerde het van een behoorlijke afstand en verraste Wesley Foderingham bijna. De ervaren Engelse doelman kon uiteindelijk toch ingrijpen.

The Red Devils begonnen sterk aan het duel met Sheffield en werden ook via Alejandro Garnacho en Bruno Fernandes gevaarlijk, maar een doelpunt bleef uit. Na een klein kwartier lieten de bezoekers voor het eerst van zich horen: Cameron Archer schoof uit een counter naast.

Zo'n tien minuten later had Manchester United op voorsprong moeten komen. Garnacho ontving de bal in de zestien en had tijd en ruimte om te schieten, maar zijn inzet was te simpel om Foderingham te passeren. Even daarna brak Sheffield wél de ban, met dank aan André Onana.

De Kameroense keeper kreeg de bal in zijn eigen zestien aangespeeld van Raphaël Varane. Onana nam niet helemaal goed aan, waardoor de bal iets van zijn voet schoot. Vervolgens poogde hij Diogo Dalot in te spelen, maar de pass was te kort en kon worden onderschept. Jayden Bogle profiteerde en faalde niet in de één-op-één die volgde: 0-1.

????, ????, ???? Onana ?? Jayden Bogle zet Sheffield United op voorsprong na een fout van Andre Onana: 0-1 ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 24, 2024

Nog voor rust zou Manchester United orde op zaken stellen. Een afgeslagen hoekschop belandde bij Garnacho, die de bal opnieuw inbracht. Harry Maguire stond in de zestien klaar om binnen te knikken: 1-1.

Snel in het tweede bedrijf ging het voor een tweede keer mis voor de equipe van Ten Hag. Een verre ingooi van Auston Trusty belandde vlak bij de zestien van Onana, waarna voormalig Eredivisie-speler Gustavo Hamer Ben Osborn inspeelde. Laatstgenoemde had een lage voorzet op Ben Brereton Díaz in huis, die overtuigend afwerkte: 1-2. Niet veel later had Manchester United via Dalot wederom op gelijke hoogte moeten komen, maar de wingback had te veel tijd nodig in de één-op-één, waarna de bal van hem werd afgesnoept.

Nog voor het uur maakten the Mancunians alsnog gelijk. Uit een hoekschop dacht Dalot wederom aan scoren nadat zijn inzet de doellijn had gepasseerd, ware het niet dat arbiter Michael Salisbury al had gefloten voor een strafschop. De scheidsrechter had een overtreding op Maguire gezien en liet na voordeel te geven. Vanaf elf meter schoot Bruno Fernandes alsnog de 2-2 tegen de touwen.

Het duel werd voor het grootste gedeelte gedomineerd door Manchester United en die ploeg creëerde de nodige kansen, maar het ontbrak veelvuldig aan scherpheid in de afronding. Sheffield kwam sporadisch aan de beurt en was via Brereton Díaz dicht bij een derde voorsprong, maar zijn poging ging nipt langs de rechterpaal nadat deze werd getoucheerd door Maguire.

Een kleine tien minuten voor tijd nam Manchester United voor het eerst de leiding. Bruno Fernandes legde aan van grote afstand en schoot met zijn mindere linker been voortreffelijk raak in de rechterbovenhoek: 3-2. Op aangeven van de Portugese spelverdeler tekende Rasmus Højlund ook nog aan voor de 4-2. Een flinke opluchting voor Ten Hag, die bij een slecht resultaat tegen de rodelantaarndrager van de Premier League flink onder druk had kunnen komen te staan, voor zover dat nog niet het geval was.

In de blessuretijd gunde de voormalig trainer van Go Ahead Eagles, FC Utrecht en Ajax een jeugdspeler zijn debuut. Jeugdproduct Ethan Wheatley kwam in het veld voor doelpuntenmaker Højlund: de eerste minuten voor de achttienjarige spits.

