Pak 50x je inzet als Manchester United woensdag minstens een keer scoort!

Voor Manchester United staat de laatste thuiswedstrijd van het seizoen voor de deur. Newcastle United komt woensdagavond op bezoek op Old Trafford. Win vijftig keer je inzet bij minstens een goal van Manchester United. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken.

Manchester United kende een tegenvallende generale voor het bezoek van the Magpies. Zondag werd namelijk met 0-1 verloren van Arsenal, dat dankzij de overwinning nog steeds kampioen kan worden in de Premier League. Het was alweer de veertiende nederlaag van deze jaargang voor de ploeg van manager Erik ten Hag.

Newcastle United kwam thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Brighton & Hove Albion. De huidige nummer zes is overigens afhankelijk van Manchester United wat betreft Europees voetbal volgend seizoen. Wint het team van Ten Hag de FA Cup, dan gaat Newcastle de Conference League in. Gebeurt dat niet, dan krijgt de club uit het noordoosten van Engeland een ticket voor de Europa League.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

