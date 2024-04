Kluivert wist door gezamenlijke periode bij Ajax hoe hij Onana kon verschalken

Justin Kluivert scoorde zaterdag namens Bournemouth in de thuiswedstrijd tegen Manchester United (2-2). De vleugelaanvaller merkte na afloop van het gelijkspel in het Vitality Stadium op dat hij door hun gezamenlijke periode bij Ajax wist hoe hij doelman André Onana moest verschalken.

Kluivert ontving de bal in de 36ste minuut en begon direct aan een individuele actie. De buitenspeler trok vanaf links de zestien in, om vervolgens raak te schieten in de linkerbenedenhoek. Bournemouth kwam hierdoor op een 2-1 voorsprong, al bleek dat uiteindelijk niet voldoende om Manchester United te verslaan.

De Nederlandse doelpuntenmaker analyseerde zijn doelpunt na afloop op verzoek van Viaplay. "Ik wachtte op deze pass, want ik had al gezien dat er veel ruimte lag. Dus toen ik de bal kreeg, had ik maar een ding in mijn hoofd. En dat was op doel schieten."

??? Justin Kluivert over zijn goal tegen United en waarom hij in de korte hoek schoot bij Onana...#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague pic.twitter.com/W6IjotLdrN — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 13, 2024

"Het grappige hieraan is dat ik herinnerde wat de manager (Andoni Iraola, red.) zei. 'Onana, en ik ken hem van Ajax, korte hoek'. Dus toen ik de bal kreeg wist ik dat ik in de korte hoek ging schieten. En het was uiteindelijk een mooi doelpunt. De manager geeft mij tips en ik luister ernaar. Perfect", aldus Kluivert.

Voor Kluivert was het zijn zesde doelpunt in de Premier League van dit seizoen. De voormalig Ajacied was daarnaast ook eenmaal trefzeker in de FA Cup en EFL Cup en behoort deze jaargang tot de uitblinkers van Bournemouth.

The Cherries kenden een stroeve seizoensstart, maar zijn na een sterke reeks opgeklommen naar de twaalfde plaats in de Premier League. Het elftal van Iraola heeft met nog zes speelronden voor de boeg uitzicht op een plaatsje in het linkerrijtje in Engeland.

