André Onana ontkent akkoord met Inter en onthult droombestemming

Dinsdag, 14 december 2021 om 18:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:27

André Onana heeft in een exclusief interview met Goal andermaal uitgebreid teruggeblikt op zijn dopingschorsing en alle bijkomende gevolgen. De doelman van Ajax, die eind vorige maand zijn officiële rentree maakte onder de lat in de Champions League-wedstrijd tegen Besiktas, heeft nog altijd geen goed woord over voor de UEFA. De dopingschorsing van de doelman werd na een hoger beroep teruggebracht van twaalf naar negen maanden, maar dat weerhoudt de Kameroener er niet van om de Europese voetbalbond met de grond gelijk te maken.

Onana blikt in het interview onder meer terug op zijn tijd als Ajacied. De goalie staat nog tot komende zomer onder contract in Amsterdam, maar heeft al aangegeven graag te willen vertrekken. "Mijn tijd bij Ajax was geweldig", aldus Onana. "We hebben veel dingen bereikt en zijn weer een Europese topclub geworden. Ik kan alleen maar zeggen dat Ajax een geweldige club is, vooral voor jonge spelers die zich op het hoogste niveau willen laten zien. Ajax heeft het geweldig gedaan in mijn tijd. Ze hebben mij alles gegeven om een nog betere speler te worden, onder meer in de Champions League. Daar ben ik de club dankbaar voor."

Door de dopingschorsing mocht Onana tot 4 november zowel op nationaal als international niet in actie komen. Twee maanden voor zijn schorsing afliep mocht hij weer meetrainen bij Ajax, waar hij aansloot bij het beloftenteam. "Het was echt een zware tijd, maar ik ben blij dat ik er doorheen ben gekomen", blijkt hij terug. "Ik hoop echt dat jonge spelers voorzichtiger zijn, aangezien de UEFA hier niet mee bezig is. Ik heb geprobeerd hetzelfde te blijven, maar het is niet gemakkelijk als je alleen achterblijft. Ik denk dat ik hetzelfde gebleven ben, maar het is aan andere mensen om te beoordelen of ik veranderd ben of niet."

Onana hervatte op 4 september de groepstraining bij Ajax en keerde na een korte periode bij Jong Ajax terug bij de A-selectie. Een besluit van de clubleiding waar veel weerstand op kwam van onder meer supporters. "Ik mocht niet zoveel dingen doen", doelt Onana op zijn schorsing. "Ik kon niet naar het stadion en moest voor mezelf trainen. Ik mocht door geen enkele coach van Ajax worden getraind en werd ook uit de buurt gehouden van professionele begeleiders. In het begin kreeg ik het idee dat de UEFA niet wilde dat ik mijn carrière zou voortzetten, omdat ik niks mocht doen bij de club. Ik had zoiets van: wow!"

De doelman trok na zijn schorsing naar Spanje en nam een groot team met zich mee voor de persoonlijke begeleiding. De Kameroener werkte eerder in Spanje gedurende zijn tijd bij Barcelona. "Ik werkte daar met een keeperstrainer, mijn fysio, mijn mental coach en mijn communicatiemanager", somt Onana op. "Ook had ik nog een paar andere mensen die mij hielpen. In totaal had ik zeven mensen aan het werk. Het was zwaar maar geweldig dat deze jongens me zo goed hebben geholpen. Negen maanden voelden als vijf met deze mensen. We hebben er keihard voor geknokt om nu weer te staan waar ik sta. Dat was zonder mijn team nooit gelukt."

Onana gaat in het nieuwe jaar deel uitmaken van het solidariteitsinitiatief 'Common Goal', waarbij hij één procent van zijn salaris doneert om jongeren met een visuele handicap in Kameroen te helpen. De doelman heeft door zijn afkomst niet het idee dat hij harder moet vechten om erkend te worden in de voetballerij. "Zo was het jaren geleden, maar nu zien we veel zwarte keepers bij topclubs", aldus Onana. "Hopelijk maakt dat het makkelijker voor zwarte keepers. Als je de kwaliteiten hebt, verdien je het vanzelf. Zo moeilijk is het niet. Voor mij is het geen issue, omdat mensen mij kennen en weten wat ik kan. Ik zal altijd mijn ding blijven doen en jonge zwarte keepers te inspireren. We zijn allemaal mensen en we zouden een goede relatie met elkaar moeten hebben. We moeten van elkaar leren. Elke dag."

Er zal een dag komen dat een zwarte doelman de Ballon d'Or wint, is Onana overtuigd. Lev Yashin is nog altijd de enige doelman die in het verleden de Gouden Bal in de wacht sleepte. De voormalige keeper deed dat in 1963 namens Dynamo Moskou. "Edouard Mendy deed het bijna. Hij had een geweldig seizoen. Er zal ooit een zwarte keeper komen die het zal winnen. Het maakt niet uit of dat vandaag, morgen of later is. Op een dag zal het gebeuren. Het is een geweldige uitdaging voor ons allemaal, maar ik zie dat deze generatie heel veel goede jonge keepers heeft. Het is altijd mijn ambitie geweest om de beste ter wereld te worden. Dat was voor mijn schorsing zo en dat zal nooit veranderen."

Onana wordt ondertussen veelvuldig gelinkt aan Internazionale en Arsenal. In gesprek met SPORT zegt hij ook nog altijd contact te hebben met Barcelona. "Ik heb een heel, heel goede relatie sinds ik weg ben gegaan. Of Barcelona mijn eerste optie is? Klaarblijkelijk. Barça is mijn thuis en er zijn altijd contacten geweest. Het is mijn thuis en ik ben er opgegroeid. Als het Barcelona wordt, zal het Barcelona zijn." Van een mondeling akkoord met Internazionale is volgens Onana nog geen sprake. "Mensen praten over heel veel dingen, ook over Arsenal en Barcelona. Op dit moment speelt er niets."