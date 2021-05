Boadu zorgt voor sensatie: Jong Oranje elimineert Jong Frankrijk

Maandag, 31 mei 2021 om 19:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:07

Jong Oranje heeft maandag de halve finale van het EK Onder-21 bereikt. De ploeg van Erwin van de Looi kwam tegen titelfavoriet Jong Frankrijk op achterstand, maar kwam daar razendknap van terug. In blessuretijd tikte Myron Boadu de bevrijdende 2-1 binnen, nadat de spits eerder in de tweede helft ook al de 1-1 op het scorebord had gezet. In de halve finale speelt Jong Oranje tegen de beloften van Denemarken of Duitsland.

Het eerste gevaar in de wedstrijd kwam tweemaal van Calvin Stengs. De rechtervleugelspits van Jong Oranje schoot eerst via het been van Dayot Upamecano naast en kreeg daarna een nog veel grotere kans, toen Tyrell Malacia knap de achterlijn had gehaald. Stengs raakte de bal met rechts niet al te hard, waardoor Faitout Maouassa op de achterlijn kon blokken. Aan de overzijde werd Jonathan Ikoné gevaarlijk met een schot van afstand, dat Justin Bijlow met moeite over kon tikken.

Myron Boadu doet het! In de slotseconden van de wedstrijd beslist hij de kwartfinale tegen Frankrijk: 2-1?? Jong Oranje schakelt de titelfavoriet uit en plaatst zich voor de halve finale #nedfra pic.twitter.com/wbk108PNff — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) May 31, 2021

Uit de daaropvolgende hoekschop maakte Jong Frankrijk de openingstreffer. Upamecano werd vrijgelaten door Stengs en kopte hard binnen: 1-0. Jong Oranje had daarna het betere van het spel en creëerde in de slotfase van de eerste helft een goede kans voor Justin Kluivert. De aanvaller ontving door de as van het veld een steekbal van Perr Schuurs, maar schoot vanaf vijftien meter wild over.

De Oranje-beloften kwamen uitstekend uit de kleedkamer en maakten zes minuten na rust gelijk. Een laag schot van grote afstand van Abdou Harroui werd gecontroleerd door Myron Boadu, die in grote vrijheid en van dichtbij afwerkte: 1-1. De spits van Jong Oranje stond op de rand van buitenspel, maar er was geen VAR aanwezig om dat te controleren. Na de gelijkmaker startten de Fransen een offensief, dat leidde tot enkele grote mogelijkheden.

Eerst verloor Jordan Teze knullig de bal, waarna Bijlow het schot van Ikoné knap wegtikte uit de verre hoek. Laatstgenoemde kon even later het veld oversteken en dacht de bal langs Bijlow te tikken, maar had buiten de sliding van Schuurs gerekend. Ikoné kreeg een rebound en raakte daarbij de paal, waarna de kans verkeken was. Verderop in de tweede helft werd Aouar in het strafschopgebied sterk naar buiten gedwongen door Schuurs. Jong Oranje kwam in de slotfase zwaar onder druk te staan en stond een kopbal van Aouar toe, die rakelings over ging. Nederland sloeg in blessuretijd op de counter toe, toen Kluivert de bal breed legde op de inglijdende Boadu, die met enig fortuin scoorde: 2-1.