De Gelderlander weet waar nieuwe Vitesse-eigenaar mogelijk vandaan komt

Het is goed mogelijk dat Vitesse wederom in buitenlandse handen terechtkomt. De Arnhemse club is momenteel druk bezig met het vinden van een nieuwe eigenaar en De Gelderlander weet te melden dat Vitesse vanuit het Midden-Oosten 'nauwlettend' in de gaten wordt gehouden, waarbij één land nadrukkelijk wordt genoemd.

Sinds september 2022 probeert de Amerikaan Coley Parry, met zijn investeringsgroep de Common Group, de nieuwe eigenaar van de club te worden. Nu vrijwel zeker is dat die overnamepoging niet gaat slagen, kijken de Vitesse-leiders verder.

Interim-directeur Edwin Reijntjes en adviseur Paul van der Kraan doen momenteel hun uiterste best om de aandelen vanuit de handen van de Russische eigenaar Valeri Oyf naar de stichting Vitesse Voor Altijd te krijgen.

Indien dat lukt, kunnen Reijntjes en Van der Kraan gaan spreken over een definitieve overname door een nieuwe partij. De voorkeur bij Vitesse gaat uit naar een Nederlandse eigenaar, het liefst zelfs iemand of een groep mensen uit Arnhem of omstreken.

Mocht dat niet haalbaar blijken, staat Vitesse open voor een buitenlandse gegadigde. Mogelijk valt de aanstaand Eredivisie-degradant in de handen van een eigenaar uit het Midden-Oosten, zo melden bronnen aan De Gelderlander.

"De ontwikkelingen in Arnhem worden nauwlettend gevolgd in het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië wordt vooral genoemd", schrijft Lex Lammers. "De club is voor buitenlandse investeerders echt wel miljoenen waard. Zo zit het voetbal wereldwijd in elkaar."

"Parry wil in dat spel ook een rol. De Amerikaan stemt in met de aandelentransfer van de Russen naar Vitesse Voor Altijd. Onder voorwaarde dat hij invloed houdt. Hij wil zeggenschap over nieuwe investeerders. Dat is zijn financieel belang", weet Lammers.

