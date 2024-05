Ajax rondt komst van nieuwe keeper met status van toptalent af

Ajax heeft zich versterkt met een nieuwe doelman, zo laten de Amsterdammers weten. De pas zestienjarige Martin Henrion maakt per 1 juli aanstaande de overgang naar Amsterdam en komt over van Standard Luik. Het Belgische talent voegt zich bij Ajax Onder 17.

Ajax benadrukt in het persbericht dat de overgang 'onder voorbehoud is van enkele formaliteiten'. Mochten ook de laatste details worden afgerond, dan tekent Henrion een driejarig contract tot de zomer van 2027.

De komst van Henrion komt niet geheel uit de lucht vallen. In maart werden de Amsterdammers al in verband gebracht met de tiener. Duidelijk werd toen dat ook diverse clubs uit de Bundesliga de Belgische jeugdinternational op de korrel hadden.

Hoewel Standard Luik een profcontract klaar had liggen voor Henrion, kiest de doelman er dus voor om zijn heil elders te zoeken. Volgens Belgische media ontvangt Standard slechts een kleine opleidingsvergoeding voor de Belg.

Henrion speelde tot dusver drie jeugdinterlands namens België Onder 15 en twee namens België Onder 16. Een kleine maand geleden deed hij mee in de oefeninterlands tegen de leeftijdsgenoten van Engeland en Italië.

Sacha Tavolieri, journalist van RMC Sport, wist in maart te melden dat Ajax 'zeer gecharmeerd' was van Henrion. Het talent debuteerde nog niet in de hoofdmacht van Standard Luik en wordt door Ajax aangemerkt als een aanwinst voor de jeugdopleiding.

Henrion wordt in België gezien als een groot talent. Hij doorliep verschillende jeugdelftallen en werd door Standard gezien als potentiële doelman voor de hoofdmacht, maar zover komt het dus niet.

Reactie Henrion

Bij het clubkanaal van Ajax licht Henrion zijn kwaliteiten uit. "Ik ben een moderne keeper, goed op de lijn", vertelt hij. "Maar ook met de voeten en in de lucht."

Dan krijgt de Belg de vraag wie zijn voorbeelden zijn. "Ederson, Ter Stegen, Neuer en Courtois", luidt het antwoord. "Dat zijn simpelweg de beste keepers op dit moment. Het voetenwerk van Ederson is echt een inspiratie voor mij."

Ook de keepers van Ajax heeft hij uitvoerig aan het werk gezien. "Ik heb veel naar Van der Sar gekeken, en ik weet ook wie de huidige keepers zijn."

