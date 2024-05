FC Twente deelt nieuw contract uit: ‘We zijn onder de indruk’

FC Twente heeft het contract van Joseph Oosting verlengd, zo laten de Tukkers weten via de officiële kanalen. De 52-jarige oefenmeester ligt nu tot medio 2027 vast. Het oorspronkelijke contract van Oosting liep tot medio 2025 met de optie op een extra jaar.

Oosting kwam afgelopen zomer over van RKC Waalwijk en is bezig aan een prima debuutseizoen in de Grolsch Veste. Twente stevent af op de derde plek in de Eredivisie, wat plaatsing voor de voorrondes van de Champions League betekent.

“We zijn goed bezig met spelers en staf en ik ben nog lang niet klaar hier”, vertelt Oosting op de clubsite. “Ik wilde heel graag bij FC Twente blijven en ben er trots op hier te mogen werken. De club is volop in ontwikkeling, we maken op veel gebieden stappen."

"Bovendien werk ik met geweldige mensen samen. Dat geldt zeker voor de spelersgroep. Zij werken keihard, willen elke dag beter worden, ontwikkelen zich nog elke dag. De komende wedstrijden willen we ons belonen met de derde plaats. Daar is nu alles op gericht."

De afgelopen weken werd Oosting hevig gelinkt aan Feyenoord als mogelijke opvolger van Arne Slot, die op het punt staat naar Liverpool te vertrekken. Door de contractverlenging lijkt Feyenoord een streep door de naam van Oosting te kunnen zetten.

Bij FC Twente is men blij dat de Drent aanblijft. “We zijn onder de indruk van de werkwijze van Joseph”, aldus technisch directeur Arnold Bruggink. “En dat heeft niet alleen te maken met de huidige stand op de ranglijst."

"Vooraf wisten we hoe hij werkt, maar in de praktijk moet altijd maar blijken hoe dat uitpakt. Zijn hele manier van aanpak spreekt aan. Joseph legt de lat hoog, is ambitieus en naast de aandacht voor het team is er veel aandacht voor de ontwikkeling van jonge spelers."

