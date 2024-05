Het hoge woord is eruit: Thiago Silva keert na 16 jaar terug bij Fluminense

Thiago Silva keert definitief terug bij Fluminense, zo heeft de Braziliaanse topclub bekendgemaakt. De centrale verdediger, die over een aflopend contract beschikt bij Chelsea, genoot bij de club uit Rio de Janeiro een deel van zijn jeugdopleiding.

Als een grote verrassing komt het bericht niet van Silva's terugkeer bij Fluminense. Afgelopen weken werd al bekend dat de mandekker zo goed als zeker zou terugkeren in zijn geboorteland. Vorige week nam Chelsea een voorschot op zijn vertrek middels een afscheidsinterview.

De 113-voudig Braziliaans international kwam in de zomer van 2020 naar Chelsea, nadat zijn contract afliep bij Paris Saint-Germain. In zijn debuutseizoen legden the Blues direct beslag op de Champions League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Sinds twee seizoenen gaat het echter bergafwaarts met Chelsea, en Silva weet zich niet aan de malaise te onttrekken. Met de Braziliaan als vaste starter staat de ploeg van Mauricio Pochettino momenteel zevende in de Premier League.

Silva werd vorig seizoen nog verkozen tot Speler van het Jaar bij Chelsea. In totaal kwam hij tot 151 officiële optredens. Volgend seizoen draagt hij dus de clubkleuren van Fluminense, waar hij in de jeugd én tussen 2006 en 2008 voor uitkwam.

Dat de Braziliaan terug is in eigen land, wil men weten ook. "The monster is back", kopt Fluminense op de clubsite. De verdediger heeft een contract getekend voor twee seizoenen en gaat met rugnummer 3 spelen.

Verwacht wordt dat Silva over ongeveer een maand, wanneer zijn contract is afgelopen bij Chelsea, arriveert in Rio de Janeiro om zich bij zijn nieuwe teamgenoten te voegen. De verdediger kan pas vanaf 10 juli officiële wedstrijden spelen, wanneer de transfermarkt opengaat.

Silva doorliep met succes de jeugdopleiding van Fluminense, waar hij speelde van zijn elfde tot zijn achttiende. Na uitstapjes bij verschillende clubs, keerde hij tussen 2006 en 2008 terug bij de club voor zijn debuut in de hoofdmacht.

Gedurende die periode won hij de Copa do Brasil (2007) en hielp hij Fluminense naar de finale van de Copa Libertadores van 2008, die met 3-1 gewonnen werd van LDU Quito. Silva staat op 97 wedstrijden en 9 doelpunten voor Tricolor.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties