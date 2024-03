FC Twente zegeviert in matige derby, maar verliest matchwinner Boadu

De Twentse Derby is zondag in Enschede gebleven. Pas in de tweede helft kwam het duel tussen FC Twente en Heracles Almelo los, waarbij Myron Boadu tekende voor de enige treffer: 1-0. De spits moest daarna echter direct geblesseerd van het veld. Twente blijft door de zege in het spoor van Feyenoord; Heracles moet als nummer veertien nog altijd vrezen voor nacompetitie.

De sfeer zat er van tevoren goed in in Enschede. Het opkomstlied You'll Never Walk Alone werd uit volle borst meegezongen en op de tribunes waren tal van kunstige spandoeken te bewonderen.

Op het veld viel er echter minder te genieten. Twente greep dan wel het initiatief, maar kwam tot nauwelijks uitgespeelde kansen. De eerste viel pas in minuut 33 te noteren: Myron Boadu schoot recht op Michael Brouwer af na goed voorbereidend werk van Ricky van Wolfswinkel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Buiten een schot van Robin Pröpper vlak voor het rustsignaal bleef het daar echter bij. Het duel werd gekenschetst door slordigheden, met name aan de zijde van de thuisploeg. Pas na de thee voerde Twente de druk op. Eerst stuitte Daan Rots na een fraaie actie nog op Brouwer, voordat Boadu de Heracles-goalie wél wist te verslaan.

Na wederom een rush van Rots kwam de bal via velerlei ploeggenoten bij Boadu, die de bal in de hoek plaatste en Brouwer kansloos liet. Het was meteen een van de laatste momenten van de AS Monaco-huurling. Boadu greep vlak daarnaa naar zijn hamstring en moest zich laten vervangen door Michel Vlap. Met laatstgenoemde in de ploeg viel er wel meer te genieten in de Grolsch Veste.

Twente liet zich leiden door Vlaps creativiteit en schoof steeds meer op richting het Almelose doel. Grote kansen zouden er echter niet meer komen. Behoudens die aan de overkant: Mario Engels schoot in extremis nog op de paal van het Enschedese doel.

Twente komt zo op 56 punten, waarmee het nog altijd op negen punten van nummer twee Feyenoord staat. Heracles blijft veertiende met 26 punten: slechts vier punten boven de zestiende plaats, die de Almeloërs zou dwingen tot nacompetitie.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties