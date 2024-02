FC Twente komt in zomer terug voor Oranje-international: ‘Lag nu gecompliceerd’

Arnold Bruggink wil in de zomer een nieuwe poging wagen om Wout Weghorst naar FC Twente te halen, zo zegt de technisch directeur in gesprek met Voetbal International. De Tukkers hoopten deze winter al op de 31-jarige international als vervanger van Manfred Ugalde (Spartak Moskou), maar tot een transfer kwam het nog niet. AS Monaco-huurling Myron Boadu is slechts een tussenoplossing.

Weghorst was in beeld als vervanger van Ugalde, zo bevestigt Bruggink aan VI. “Ik had de lat hoog liggen, dus ja, ik heb hem gevraagd.” Weghorst speelt momenteel op huurbasis voor TSG Hoffenheim. Bij Burnley staat de in Borne geboren goaltjesdief nog tot medio 2025 onder contract.

“Nu was het niet mogelijk Wout te halen, het lag nu gecompliceerd”, gaat Bruggink verder. “Maar je denkt ook naar de toekomst toe. Als iemand zich zo duidelijk uitspreekt over waar zijn hart ligt, dan zullen we gek zijn als we dat contact niet houden.” Weghorst, die als kind groot fan was van Twente, maakt er geen geheim van dat hij ooit in de Grolsch Veste wil spelen.

Mogelijk gaat die wens komende zomer in vervulling. Bruggink gaat in ieder geval een nieuwe poging wagen. “Hij heeft nog een contract voor een jaar bij Burnley. Het ligt eraan hoe de situatie in de zomer is, voor hem en voor ons. Maar ik zou het graag willen. Dat is wel duidelijk.”

Transfermarkt schat de marktwaarde van Weghorst momenteel op zo’n 9 miljoen euro. Dit seizoen speelde de boomlange spits achttien officiële wedstrijden namens Hoffenheim, waarin hij goed was voor vijf doelpunten. Eenmaal fungeerde Weghorst als aangever.

De toekomst van de 35-jarige Ricky van Wolfswinkel bij Twente is vooralsnog onzeker. De routinier loopt komende zomer uit zijn contract. In gesprek metgaf de spits deze week aan dat hij tijdens de winterse transferperiode heeft gedacht aan een vertrek uit Enschede.

“Mensen beginnen altijd over leeftijd, maar ik heb nog steeds heel veel drive en passie voor het voetbal. Als je niet de minuten krijgt die je eigenlijk wil, dan is dat soms best lastig”, aldus Van Wolfswinkel. “En dan ga je twijfelen, puur op voetbal gebaseerd. Er waren clubs met interesse. Maar op een gegeven moment heb ik toch besloten: Ik blijf, ga hier lekker gas geven. Dat was nog voor er iets speelde rondom Ugalde.”

