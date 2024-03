Perez: ‘Hij doet stoer, maar irriteert iedereen en zijn uitstraling is slecht’

Kenneth Perez ergert zich mateloos aan arbiter Joey Kooij, zo maakt hij duidelijk tijdens Dit was het Weekend van ESPN. De scheidsrechter had de leiding over het duel tussen PSV en FC Twente (1-0) en nam daarin enkele opmerkelijke beslissingen. Perez stelt dat Kooij bij ‘werkelijk iedereen in de voetballerij’ voor irritatie zorgt.

Kooij viel onder meer op door een geldig ogend doelpunt van Myron Boadu af te keuren. De spits van FC Twente kopte binnen na een duel met Walter Benítez in het vijfmetergebied, maar de arbiter vond het een duwfout van de aanvaller. Het doelpunt werd afgekeurd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Denken jullie dat er een scheidsrechter is die méér irritatie opwekt bij alle spelers op het veld dan Joey Kooij? Het is niet een ploeg, maar het is iedereen die zich ergert aan zijn handelen”, merkt Perez na afloop van de wedstrijd op.

“Het is echt een héle slechte scheidsrechter. Daarbovenop heeft hij ook een hele slechte uitstraling. Joey Kooij irriteert gewoon alles en iedereen rondom het voetbal. Hij maakt hele gekke beslissingen.”

“In de blessuretijd van de tweede helft ging hij nog heel stoer doen. Gijs Smal kreeg een gele kaart, omdat hij iets langer deed over het nemen van een inworp. Daar telde hij een minuut voor bij. Dat is echt stoerdoenerij.”

Vervolgens zijn er beelden van het moment te zien waar Smal een gele kaart krijgt voor tijdrekken. “Eén minuut erbij! Even de aandacht op mezelf”, reageert Perez cynisch. “Een scheidsrechter is er om een wedstrijd in goede banen te leiden.”

“Het liefst onopvallend, maar dat gebeurt allang niet meer. Als je bij allebei de ploeg irritatie oproept… Je ziet alles en iedereen denken: Jezus, man! Wat loopt hij weer te doen?”, aldus de analyticus.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties