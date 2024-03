Veel onbegrip over afgekeurde goal Boadu tegen PSV: ‘Het is echt belachelijk!'

Aan tafel bij NOS Studio Voetbal zijn analisten Ibrahim Afellay, Pierre van Hooijdonk en Theo Janssen ontzettend verbaasd over de afgekeurde goal van Myron Boadu in de wedstrijd tussen PSV en FC Twente van afgelopen zondag. De spits van Twente dacht aan het begin van de tweede helft de openingstreffer te maken, maar zag die na enkele seconden afgefloten worden door scheidsrechter Joey Kooij.

PSV boekte zondag in de 97ste speelminuut een overwinning op FC Twente. Lang zag het ernaar uit dat het Eredivisie-duel uit zou draaien op een doelpuntloos gelijkspel, maar in de slotseconden zorgde invaller Ricardo Pepi voor de enige treffer van de wedstrijd: 1-0.

Twente-trainer Joseph Oosting was na afloop teleurgesteld in de beslissingen van scheidsrechter Kooij. “Dit was gewoon een goudeerlijk doelpunt van ons”, reageerde hij voor de camera’s van ESPN.

Afellay vond het eveneens een belachelijke beslissing. “Dat doelpunt werd onterecht afgekeurd. Als je de lucht ingaat, dan gebruik je je armen. Ik heb nog nooit iemand hoogte zien maken zonder zijn handen te gebruiken. Hier komt PSV echt verschrikkelijk goed weg”, aldus de analist.

Ook Van Hooijdonk reageert verbijsterd op het discutabele moment. “Hij (Boadu, red.) heeft Walter Benítez geen moment gezien. Echt geen seconde. Natuurlijk is er contact, maar hij gaat er puur voor om die bal binnen te koppen.”

Janssen begrijpt niets van de beslissing van Kooij. “Het is toch eigenlijk belachelijk dat de keeper zo’n vijfmetergebied heeft en daarin zo erg beschermd wordt, dat zelfs dit soort momenten worden afgekeurd?”

“Je kunt hier zo lang naar kijken als je zelf wil, maar hier is gewoon helemaal niks aan de hand”, vervolgt Van Hooijdonk. “Het paste wel in deze wedstrijd van Twente. Eerst die afgekeurde goal, toen die enorme kans voor Van Bergen in de extra tijd en uit de daaropvolgende aanval scoort PSV de winnende.”

