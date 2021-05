Definitieve EK-selectie Jong Oranje: geen plaats voor Ihattaren

Vrijdag, 21 mei 2021 om 11:38

Bondscoach Erwin van de Looi heeft de definitieve EK-selectie van Jong Oranje bekendgemaakt. Onder meer Noa Lang, Calvin Stengs en de debuterende Devyne Rensch maken deel uit van de selectie die gaat strijden om de Europese titel in Hongarije. Mohamed Ihattaren zat nog wel in de voorlopige selectie, maar de definitieve schifting heeft hij niet overleefd. Van de Looi had Teun Koopmeiners, Jurriën Timber en Cody Gakpo al niet opgenomen in de voorlopige EK-selectie, omdat het trio was opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal.

Jong Oranje speelde tussen 24 en 30 maart al de groepsfase van het EK. Tegen Roemenië en Duitsland (1-1) werd gelijkgespeeld. In de afsluitende poulewedstrijd werd met maar liefst 6-1 gewonnen van Hongarije, waardoor de kwartfinale werd bereikt door het elftal van Van de Looi. De eerstvolgende tegenstander op maandag 31 mei is Frankrijk. Bij winst op de Fransen is Jong Denemarken of Jong Duitsland op donderdag 3 juni de tegenstander in de halve eindstrijd. De finale van het jeugd-EK staat voor 6 juni op het programma.

"Er wacht ons op maandag 31 mei een echte uitdaging. Met Frankrijk treffen we in de kwartfinale van het EK een absolute Europese grootmacht", kijkt Van de Looi op de website van de KNVB vooruit op de hervatting van het EK. "Ondanks dat er nu een aantal sterkhouders bij het Nederlands elftal zit, denk ik nog steeds dat onze selectie sterk genoeg is om mee te blijven strijden om de prijzen. Wel zullen we dan dus eerst langs Frankrijk moeten en hier ligt voorlopig ook onze focus."

"Het is helaas zo dat de spelers die nu in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal zitten, en die nog de leeftijd hebben om voor Jong Oranje uit te komen, er niet bij zullen zijn op ons EK. Dit is omdat het Nederlands elftal de definitieve selectie pas bekendmaakt nadat wij onze lijst moeten indienen bij de UEFA", legt Van de Looi verder uit. "Dit is jammer voor ons, maar het is niet anders. Het Nederlands elftal is leidend ten opzichte van Jong Oranje en zoals altijd is ook dit in goed overleg gegaan met de technische staf van Oranje."

De volledige selectie van Jong Oranje:

Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Maarten Paes (FC Utrecht), Kjell Scherpen (Ajax)

Verdediging: Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Sven Botman (Lille OSC), Danilho Doekhi (Vitesse), Tyrell Malacia (Feyenoord), Devyne Rensch (Ajax), Perr Schuurs (Ajax), Jordan Teze (PSV), Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC)

Middenveld: Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Azor Matisuwa (FC Groningen), Ludovit Reis (FC Groningen), Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Dani de Wit (AZ)

Aanval: Myron Boadu (AZ), Brian Brobbey (Ajax), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Justin Kluivert (AS Roma), Noa Lang (Club Brugge) en Calvin Stengs (AZ).