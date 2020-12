‘Feyenoord aast met Amerikaanse investeerders op megaroof bij AZ’

Feyenoord is van plan om na trainer Arne Slot ook de topspelers Myron Boadu, Calvin Stengs en Owen Wijndal weg te halen bij AZ, zo meldt Wilfred Genee maandagavond op basis van een bron die hij 'heel serieus' neemt. De presentator maakt in Veronica Inside bekend dat Feyenoord mogelijk in handen komt van Amerikaanse investeerders, die 200 miljoen euro zouden willen investeren.

Slot staat op het punt om een dienstverband als trainer van Feyenoord aan te gaan. De oefenmeester werd daarom afgelopen zaterdag ontslagen bij AZ. "Die Amerikaanse investeerders hebben gezegd tegen Feyenoord: 'Je moet de meest talentvolle trainer van Nederland halen.'", aldus Genee. "Dat is een van de voorwaarden voor de deal die ze willen gaan maken voor 200 miljoen euro, die ze eventueel gaan doen."

Met dat geld is Feyenoord van plan om een grote slag te slaan bij AZ. Genee stelt 'dat ze ook een soort deal hebben met Mino Raiola, de zaakwaarnemers van de drie spelers, en dat ze ook Boadu, Stengs en Wijndal willen gaan halen'. "Ze zijn echt wel wat aan het doen. Er zit echt wel wat meer achter zit dan alleen het salaris dat ze Slot hebben geboden." Bij Feyenoord zou Slot 750 duizend euro per jaar gaan opstrijken, drie keer zoveel als bij AZ.

"Dat is een hele goede reden voor AZ om Slot te ontslaan, dan", voegt Johan Derksen toe aan het verhaal van Genee. Derksen wil verder de geruchten rond de Amerikaanse investeerders afwachten. "Ze moeten eerst die Amerikanen maar eens zo gek vinden om er geld in te steken. Dan moet je wel incalculeren dat Amerikanen eraan willen verdienen."