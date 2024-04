AS Roma mag blijven hopen op Champions League-ticket na remise tegen Napoli

AS Roma heeft in een zeer vermakelijk duel gelijkgespeeld tegen Napoli. In het Stadio Diego Armando Maradona werd het na enige discutabele arbitrale beslissingen 2-2. Paulo Dybala benutte namens Roma een makkelijk gegeven strafschop, waarna Mathías Olivera en Victor Osimhen, eveneens uit een goedkope penalty, de score ombogen. Tammy Abraham maakte in de slotfase de gelijkmaker.

De eerste kans was voor de bezoekers uit Rome. Uit een hoekschop van Dybala was Lorenzo Pellegrini dicht bij de openingstreffer, maar zijn kopbal ging net over het doel. Aan de overkant kwam het eerste gevaar ook uit een hoekschop, maar Juan Jesus tikte de bal over het doel.

Daarna was Napoli eigenlijk de enige ploeg die tot echte kansen wist te komen. Victor Osimhen testte meerdere malen doelman Mile Svilar, maar de grootste kans was voor Andre Anguissa, die een enorme misser produceerde. De middenvelder anticipeerde goed en zocht de diepte op een doorgekopte bal van Osimhen. De Kameroener ging recht op Svilar af, maar liet zien geen echte afmaker te zijn door de bal snoeihard naast het doel te rammen.

Na rust had Roma weinig te vertellen en ging Napoli verder op zoek naar de voorsprong. Matteo Politano en Stanislav Lobotka kregen de bal er echter niet in. Na een klein uur spelen werd Roma een handje geholpen door de scheidsrechter, die de bal na heel licht contact tussen Sardar Azmoun en Juan Jesus besloot op de stip te leggen. Specialist Dybala faalde niet en zette zijn ploeg tegen de verhoudingen in op voorsprong: 0-1.

De zeer vermakelijke tweede helft kreeg vijf minuten later een vervolg in de vorm van een uitermate gelukkige gelijkmaker. Een schot van linksback Olivera werd zodanig van richting veranderd door Rasmus Kristensen, dat de bal met een enorme curve over doelman Svilar in het doel zeilde: 1-1.

Daarna wilden beide ploegen wel voor de overwinning gaan en bleef het een hele leuke wedstrijd. Osimhen werd met een mooie pass van invaller Cyril Ngonge voor Svilar gezet, maar die had wederom een schitterende redding in huis.

Na de makkelijk gegeven strafschop voor Roma had de arbitrage wat goed te maken met de thuisploeg. Na licht contact tussen Renato Sanches en Kvicha Kvaratskhelia ging de bal wederom gemakkelijk op de stip. Vanaf elf meter maakte Osimhen geen fout: 2-1. Daarna leek Napoli op weg naar de drie punten, maar redde Abraham twee minuten voor tijd een punt voor de ploeg van Daniele De Rossi.

Door het gelijke spel houdt Roma de vijfde plaats in handen, dat aan het eind van het seizoen recht geeft op een Champions League-ticket. De voorsprong op nummer zes Atalanta bedraagt echter slechts twee punten. Voor Napoli, dat achtste staat, wordt het behalen van Europees voetbal heel lastig.

