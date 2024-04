Vermoedelijke XI Feyenoord: Arne Slot voert opvallende wijziging door

Feyenoord kent zaterdag een belangrijke dag in aanloop naar De Klassieker van zondag. Arne Slot zal tijdens de laatste training van de Rotterdammers liefst vier selectiespelers testen op hun fitheid. Het Algemeen Dagblad denkt dat deze spelers tegen aartsrivaal Ajax sowieso niet starten, zo blijkt uit de vermoedelijke opstelling van de ochtendkrant.

Waar eerder deze week de verwachting was dat Bart Nieuwkoop zou starten in De Klassieker, kwam daar donderdagavond verandering in tijdens het 0-0 gelijkspel tegen FC Volendam. De vleugelverdediger botste in de slotfase van dat duel ongelukkig met middenvelder Calvin Twigt, waarna hij direct naar zijn knie greep.

Nieuwkoop lag minutenlang met zijn handen voor het gezicht op het kunstgras. Feyenoord kon niet meer wisselen, waardoor Nieuwkoop de wedstrijd moest uitspelen. Slot gaf Nieuwkoop aan de zijlijn instructies om het te proberen, maar om niets te forceren. Nieuwkoop leek zich in de laatste minuten die resteerden niet vrijuit te kunnen bewegen, maar bleef dus wel op het veld tot het eindsignaal.

Tijdens het persmoment van Feyenoord vrijdagmiddag liet Slot al vallen dat de blessure van Nieuwkoop lijkt mee te vallen. “Nieuwkoop moet morgen verder beoordeeld worden”, onthulde de succescoach. Ook Antoni Milambo, Alireza Jahanbakhsh en Luka Ivanusec worden getest tijdens de training van zaterdag.

Mikos Gouka verwacht echter dat het viertal sowieso niet start in De Klassieker. De journalist denkt dat Slot met vrijwel dezelfde namen start als in Volendam, op één opvallende wijziging na. Volgens Gouka gaat Feyenoord op het middenveld spelen met Ramiz Zerrouki, wat ten koste zou gaan van een basisplaats voor Calvin Stengs.

Slot kan tegen Ajax sowieso nog geen beroep doen op Justin Bijlow (kuitblessure), Gernot Trauner (hamstringblessure), Quilindschy Hartman (knieblessure) en Gjivai Zechiël (knieblessure). Met name jeugdproducten Hartman en Zechiël zullen nog lange tijd uit de roulatie zijn bij Feyenoord.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip begint zondagmiddag om 14:30 uur. Eerder dit seizoen won de regerend landskampioen met 0-4 in de Johan Cruijff ArenA. Scheidsrechter Danny Makkelie heeft de leiding over De Klassieker, die gratis wordt uitgezonden op ESPN 1.

Vermoedelijk opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, López; Wieffer, Zerrouki, Timber; Minteh, Gimenez, Paixão.

