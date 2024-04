Manchester City sprankelt niet, maar houdt maximale druk op Arsenal

Manchester City heeft zondag een belangrijke stap gezet richting de Engelse landstitel. Het enige wat telde voor de the Citizens was een zege, en die kwam er: 0-2 werd het op bezoek bij Nottingham Forest. Daardoor doet Manchester City wat het kan, en komt het op één punt afstand van koploper Arsenal. De ploeg van Pep Guardiola heeft echter nog een duel tegoed.

Vlak voor de aftrap in Nottingham kregen the Citizens door dat Arsenal het volle pond had gehaald op bezoek bij Tottenham Hotspur (2-3). Daardoor kwam de concurrent vier punten los van Manchester City, en móést er gewonnen worden op City Ground. Zoals gewoonlijk begon Guardiola aan die queeste met Nathan Aké aan de aftrap. De Nederlander vormde een defensief centrum met Manuel Akanji.

Het was een andere collega-verdediger die uitgroeide tot goudhaantje. Josko Gvardiol was zijn naam: de Kroaat kopte na een halfuur spelen gedecideerd raak uit een hoekschop van Kevin De Bruyne. Daarvoor had Manchester City nog maar weinig gecreëerd. De grootste kansen kwamen zelfs van Nottinghamse zijde.

Met name Chris Wood kreeg tal van opgelegde mogelijkheden, maar hij had het vizier niet op scherp staan. Daardoor gingen de ploegen rusten met 0-1. Ook na de pauze was het Forest dat domineerde, waardoor Guardiola zich genoodzaakt voelde in te grijpen. Erling Braut Haaland, die tot dan toe vanaf de bank had moeten toekijken, werd ingebracht in de plaats van Jack Grealish.

Precies negen minuten had de Noor nodig om zijn stempel te drukken. Haaland kreeg de bal in de punt van De Bruyne, passeerde een man en plaatste in de verre hoek achter Matz Sels: 0-2. Dat betekende niet alleen Haalands 21ste competitietreffer dit seizoen, maar ook de genadeklap voor Forrest. The Tricky Trees geloofden er daarna niet meer in, waardoor het duel als een nachtkaars uitging.

Manchester City komt zo op 79 punten na 34 gespeelde duels. Arsenal staat weliswaar op 80, maar heeft wel een duel meer gespeeld. Nummer drie Liverpool, outsider voor de titel, verzamelde tot dusver 75 punten uit 35 duels. Manchester City verloor overigens Ederson nog met een blessure.

